Disleksi  (Okuma Güçlüğü ve Zorluğu) İle Nasıl Başa Çıkılır?

Dikkat eksikliğine de yol açan disleksi de çocuklar okuma ve yazma konusunda güçlük çekebildiği için, öğrenme düzeyi Disleksi; kişinin zeka seviyesinin normal veya üstün ölçütlerde olmasına rağmen okuma yazma ve dil becerileri konusunda problemler yaşaması olarak tanımlanmaktadır.bakımından yaşıtlarından geri kalabilmektedirler.

Disleksi Sorunu Olan Bir Çocuğa Aile Ne Şekilde Yaklaşmalıdır?

Disleksili olan çocuklarda dikkat dağınıklığı olduğu için öğrenme problemini az da olsa yaşayacağından yaşıtları tarafından alaycı tavırlarla karşılaşabilirler. Bu da çocuğun özgüvenini aşağı çekebileceği gibi çeşitli psikolojik problemlere sebebiyet verebilir.

Özellikle ailelerin çocuğun eğitmenleri ile sürekli iletişim halinde olmaları gerekmektedir.

Çocuğa karşı sabırlı olunması gerekmektedir. Çocuğa çeşitli okuma egzersizleri ile destek olmak gerekmektedir. Çocuğa sesli okutulan metinler eşliğinde çocuğun bunun üzerine gitmesi konusunda yardımcı olacaktır.

Çocuğunuzun motive konusunda asla yalnız hissetmemesi gerekmektedir. O nedenle öğrenme güçlüğü çeken çocuğun özgüveninin zedelenmemesi için ona karşı tebrik dolu yaklaşılması gerekmektedir.

Disleksili çocuklar için öğrenme seviyesini yükseltecek çeşitli oyunlar vardır. Bu tür oyunlar egzersiz niteliğindedir.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar