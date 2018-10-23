"Diş fırçalamanın alternatifi ağız suları değildir"

İSTANBUL, () DENTAKADEMİ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden Diş Hekimi Göker Taşkınsu, ağız ve diş bakımında fırçalama tekniğinin çok önemli olduğunu ve diş fırçalamanın alternatifinin ağız suları olmadığını belirtti.

Diş hekimi Göker her gün en az 2 kere dişlerin fırçalanması gerektiğinin altını çizdi ve şunları söyledi: "Öncelikle rutin ağız ve diş sağlığı bakımı için dişler her gün en az 2 kere fırçalanmalı ve ağız bakımına destek amaçlı diş ipiyle birlikte ağız ve diş sağlığı için üretilen çalkalama suları kullanılmalıdır. Ancak bu ağız ve diş bakımı malzemeleri kullanılırken doğru kullanılmaları en önemli noktalardan biridir. Diş fırçalama esnasında diş fırçasını diş eti hizasına yaklaşık 45 derecelik açı ile tutup ileri geri hareket ettirerek diş eti hizasının iyice temizlendiğinden emin olunmalıdır. Dişin iç, dış ve çiğneme yüzeyleri yaklaşık 2 dakika boyunca diş fırçası yardımıyla temizlenmelidir. Diş yüzeyleri temizlendikten sonra dili arkadan öne doğru fırçalamak bakterileri ağız içinden uzaklaştırmak ve koku kontrolü için faydalı olacaktır."

'DİŞ FIRÇASININ KILLARI SERT OLMAMALI'

Diş fırçasının yumuşak kıllı ve küçük başlıklı seçilmesinin ağız ve diş bakımını kolaylaştıracağını söyleyen Göker, "Pilli diş fırçalarının kullanılması fırçalama işleminde güçlük yaşayanlar için başarılı sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. Aşırı diş fırçalamanın zararlı olduğu gibi diş fırçasını ne kadar bastırırsam o kadar güzel fırçalar düşüncesi de yanlıştır. Aşırı diş fırçalama ve aşırı bastırma sonucunda dişler zarar görebilir. Bu nedenle sert kıllı fırçaları diş hekimi önermedikçe kullanılmamalı, dişler fırçalanırken diş fırçası bastırılmadan fırçalanmalıdır" dedi.

'DİŞ FIRÇALAMANIN ALTERNATİFİ AĞIZ SULARI DEĞİLDİR'

Ağız ve diş sağlığı için kullanılan metotların hepsinin bir bütün olduğunu söyleyen Göker, "Ağız gargarası, diş ipi, diş fırçası birbirine alternatif değildir, tam tersine diş fırçası, diş ipi ve ağız suları birbirlerini tamamlayan, ağız ve diş sağlığı için olmazsa olmazlardır” dedi.



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