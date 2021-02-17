Dikkat! O maskeler koronavirüse karşı korumuyor, mutlaka değiştirin!

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede en etkili yöntemlerden biri maske kullanımı olarak görülüyor. Bu nedenle 81 ilde mesken dışında maske takmak zorunlu. Fakat maskelerin kurallara uygun şekilde kullanılması da büyük bir önem arz ediyor.

"Yağışlı havalarda ıslanan maske işlevini yitirir"

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Akçay, kış mevsiminde vatandaşların maske kullanımı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Akçay, kar yağışı ve yağmur etkili olduğu zaman maskelerin ıslanabildiğini belirterek, ıslanan ya da nemli hale gelen maskelerin koronavirüse karşı işlevini tümüyle yitirdiğine dikkat çekti.

"Nefesle nemlenmesi durumunda da değiştirilmeli"

Yağışın olmadığı durumlarda ise maskelerin nefes alıp verirken nemlendiğini kaydeden Prof. Dr. Akçay, bu durumda maskelerin hem koronavirüse karşı işlevini yitirdiğini hem de ciltte kurdeşen ve egzamaya neden olabildiğini dile getirdi. Prof. Dr. Akçay, nemli hale gelen ya da ıslanan maskelerin mutlaka değiştirilmesi gerektiğini belirterek, yağış olmasa bile maskelerin maksimum 3 saatte bir olacak şekilde değiştirilmesinin şart olduğunu aktardı.

Üretim aşamasında maskelere bazı işlemlerin uygulandığını kaydeden Prof. Dr. Akçay, alerjiye sahip çocuklarda kimyasal maddelerin deri döküntülerine yol açabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Akçay, bu nedenle kızarıklık ve kaşıntı gibi durumların da oluşabileceğini belirterek, bu nedenle TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından onay verilen cerrahi maskelerin kullanılması gerektiğini kaydetti. Söz konusu maskelerin alerji yaratma riskinin az olduğunu ve klor, naylon, paraben ve lateks içermediğini aktaran Prof. Dr. Akçay, kullanılacak olan maskelerin Sağlık Bakanlığına ait ürün takip sisteminde yer alıp almadığına mutlaka bakılmasını önerdi.

Hangi maskeler tercih edilmeli?

Prof. Dr. Akçay, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tip 2 ürün onayına sahip olan ve güvenli üretim sertifikalı maskelerin kullanılması gerektiğini belirterek, ayrıca tüm katmanlarında meltblown bulunan maskelerin de takılabileceğini ekledi.

Türkiye'de koronavirüsün Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya mutasyonlarının yanı sıra kaynağı belirsiz 106 mutasyon tespit edilmesi üzerine endişeler attı. Bilim Kurulu üyeleri, vatandaşların mutasyonlu koronavirüsten korunmak için çift maske takabileceklerini dile getirmeye başladılar. Fiziki mesafenin ise artık 2 metre olması gerektiği ifade edildi. Günlük vaka sayılarının 7 bin-8 bin bandında seyrettiği düşünülürse insanların maske kullanımına daha fazla özen göstermeleri şart. Gün içerisinde maskelerin sık sık değiştirilmesi, nemlenen maskelerin kullanılmaması ve maskelerin burnu ve ağzı tamamen kapatacak şekilde takılması önem taşıyor.

Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 7 bin 906 vaka tespit edilirken, 7 bin 189 kişi iyileşti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 90 can kaybı oldu. Hasta sayısı ise 658 olarak açıklandı.