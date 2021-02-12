Dikkat çeken uyarı: Koronavirüste üçüncü dalga yolda!

Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün de yayılmasıyla günlük vaka sayılarındaki yükseliş sürüyor. Peki bu nedenle koronavirüsün üçüncü dalgası gelebilir mi? Konuya ilişkin açıklamada Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul'dan geldi.

"İnsan hareketliliği arttı"

Prof. Dr. Ertuğrul, Türkiye'nin şimdi bir eşikte olduğunu belirterek, günlük vaka sayılarının 6-8 binlerde olduğuna dikkat çekti. Söz konusu sayıların ne arttığını ne de azaldığını belirten Prof. Dr. Ertuğrul, yasakların sürmesi sayesinde vakaların artmadığını ancak büyük ihtimalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle de vakaların azalmadığını kaydetti. Prof. Dr. Ertuğrul, okullarda yarıyıl tatilinin başlaması üzerine Türkiye'de insan hareketliliğinin azaldığını ve insanların yasağa rağmen hafta sonları dışarı çıkabildiklerini ifade ederek, insan hareketliliği sürdükçe günlük vaka sayılarının hedeflenen oranda azalmayacağını aktardı.

"Mutasyonlu koronavirüs iyice yayılırsa..."

Mutasyonlu koronavirüsün ilerleyen süreçte yayılmaya devam etmesi halinde vaka sayılarının da artacağına dikkat çeken Prof. Dr. Ertuğrul, daha sonra üçüncü bir dalganın gelebileceğini ancak şimdi bunu dile getirmek için erken olduğunu söyledi.

"Yasaklar kısmi olmamalı"

Prof. Dr. Ertuğrul, Türkiye'de yasakların eşit bir şekilde herkes için geçerli olması gerektiğini belirterek, söz konusu yasakların kısmi olarak uygulanması yerine tüm vatandaşlar için geçerli olması gerektiğini söyledi. Vatandaşların kısmi yasaklar nedeniyle isyan ettiğini kaydeden Prof. Dr. Ertuğrul, bir tarafın tedbirlere sıkı bir şekilde uyduğunu, diğer tarafın ise uymadığını ifade etti. Prof. Dr. Ertuğrul, yasaklara tüm vatandaşlar tarafından riayet edilmesi halinde üçüncü dalganın engellenebileceğini belirterek, sürecin bu şekilde ilerlemesi durumunda üçüncü dalganın engellenemeyeceğini dile getirdi.

Koronavirüsün önüne geçilebilmesi için insan hareketliliğinin engellenmesi ve koronavirüsün insanlar arasındaki dolaşımının azaltılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ertuğrul, aşılamanın da çok önemli olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Ertuğrul, mümkün olduğunda çok insanın bağışıklık kazanması durumunda koronavirüsün önlenebileceğini belirterek, Türkiye'nin şu anda aşılamada geride kaldığını ifade etti. Türkiye'de aşılama oranlarının düştüğünü ve bu sürecin kesinlikle hızlandırılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ertuğrul, bu konuda çeşitli kampanyalar yürütülmesi ve vatandaşların aşılama konusunda uyarılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de aşılama tablosu

Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı şu ana kadar 3 milyon 343 bin 897.

Birinci doz uygulanan kişi sayısı 3 milyon 33 bin 630.

İkinci doz uygulanan kişi sayısı 310 bin 267.

Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 7 bin 590 vaka tespit edilirken, 7 bin 811 kişi iyileşti. Son bir günde 94 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 660 olarak açıklandı. Türkiye'de şu anda koronavirüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları var. Sağlık Bakanı Koca, son açıklamasında mutasyonlu koronavirüse 30'dan fazla ülkede rastlandığını söylemişti.