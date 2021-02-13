Dikkat çeken araştırma: Sesten koronavirüs teşhisi yapılabilecek!

Koronavirüs teşhisine ilişkin oldukça ilginç bir araştırma yapıldı. Habertürk yazarı Ceyda Erenoğlu'na göre, koronavirüs hastalarına temas etmeden ve sadece ses analizi yapılarak koronavirüs teşhisi yapılabilecek.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Doç. Dr. Acar öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmaya göre, ses analizi haricinde tümüyle yerli ve millî kaynaklarla geliştirilen "telehekim" adındaki uygulama vasıtayla psikolojik danışma hizmetleri ile diyetisyen hizmetleri sunulabiliyor. Online olarak yapılan görüşmelerin yüz yüze yapılan görüşmeler kadar etkili olabildiği ifade ediliyor.

"Hastaların sesinde değişim yaşanıyor"

Konuya ilişkin açıklama yapan Doç. Dr. Acar, koronavirüsün başında koronavirüs teşhisi konulan kişilerin sesinde değişim yaşandığını tespit ettiklerini belirterek, bu yönde araştırma projesi yürüttüklerini dile getirdi. Doç. Dr. Acar, TÜBİTAK'ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) destek verdiği projenin, bu konuda koronavirüs hastalarına ilişkin dünya üzerindeki ilk klinik araştırma olduğuna dikkat çekti.

"Yüz yüze görüşme kadar etkili"

Koronavirüs döneminde mobil uygulama aracılığıyla online psikolojik danışmanlık hizmetleri ile online diyetisyen hizmetlerinin sunulduğunu kaydeden Doç. Dr. Acar, söz konusu hizmetlerin yüz yüze yapılan görüşmeler kadar etkili olduğunu ve hastaların memnun kaldığını dile getirdi. Doç. Dr. Acar, tele-sağlık uygulamalarının ilerleyen süreçte tıp alanında kritik bir rolü olacağına dikkat çekerek, bu hizmetlerin verilmesinde Türkiye'nin kendi cihazları ve yazılımları vasıtasıyla ciddi bir fırsat elde edebileceğini söyledi.

"Yasal izin için harekete geçildi"

Söz konusu projeye Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nden araştırmacıların katıldığı öğrenildi. Doç. Dr. Acar, bu yöntemin günlük hayatta kullanılması amacıyla daha ayrıntılı çalışmaların yapılacağını ve yasal izin için harekete geçildiğini ifade etti.

Cambridge Üniversitesi'nde deneme yapılmıştı

Cambridge Üniversitesi, 2020 senesinin Nisan ayında bu konuda bir projeye imza atmıştı. Söz konusu üniversite, projenin tanıtımı sırasında konuklardan bilgisayarın mikrofonuna doğru eğilerek öksürmelerini ve nefes vermelerini talep etmişti. Konukların cinsiyetleri, yaşları, yaşadıkları yerler ve daha önceden varsa yaptırdıkları koronavirüs testlerinin sonuçları kayıt altına alınmıştı.

Deneye katılım gösteren kişilerden, "verilerinin koronavirüsün kontrol altına alınmasına ilişkin sürece fayda getirmesini ümit ettiklerini" üç defa söylemeleri talep edilmişti. Prof. Dr. Mascolo, koronavirüs geçiren kişilerin söz konusu ses analiziyle tespit edilip edilemeyeceğini ve daha sonra da koronavirüsün hangi safhasında olduklarının belirlenip belirlenemeyeceğini fark etmeye yetecek kadar veriye ulaşmayı amaçladıklarını söylemişti.

Prof. Dr. Mascolo, başarılı olmaları durumunda Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne katkı sağlayabileceklerini dile getirmişti. Projenin tanıtımında 1.200 insandan ses örneği alınmıştı. Söz konusu insanlardan 22'sinin kısa süre önce testlerinin pozitif sonuçlandığı ifade edilmişti. Prof. Dr. Mascolo, verilerin analiz edilmesinin fazla vakit gerektirmeyeceğini ancak bunun biraz da verilerin kalitesine bağlı olduğunu söylemişti.