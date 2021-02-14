Detoks Diyeti Nasıl Uygulanır?

Günlük hayatınızda aktif olmanızı sağlayan gerekli maddeleri almadığınızda kısa süreli baygınlık gibi olumsuz durumlara yol açabilir.

Detoks Diyeti Nedir?

Vücudu toksik maddelerden uzaklaştıran ve ödem atmaya yarayan bu diyet çeşidi kısa sürede hızlı kilo vermenizi sağlar. Kısa süreli olduğundan ve belirli kalıp beslenmeye dayandığından uzun süre yapmamalı, birkaç günlük moladan sonra kendi diyet listenize dönmelisiniz.

Detoks Diyeti Uygulamaları

Ödem vücudumuzda çok fazla tuz gibi mineraller olduğunda su tutulmasına bağlı olarak oluşan su tutulmasıdır. Detoks diyeti uyguladığınız günlerde bol su içerek vücuttaki mineral su dengesini sağlamalısınız. Bu denge sağlandığında ödem ve şişliklerin indiğini göreceksiniz. Fakat suyu sadece detoks diyet günlerinizde değil her gün bol miktarda tüketmelisiniz.

Özellikle bu diyeti yaptığınız dönemlerde etkisini azaltmamak adına çok baharatlı tuzlu yiyecekler tüketmemelisiniz. Bol miktarda kafein içeren kahve kola gibi içeceklerden de uzak durmalısınız. Çok fazla kahve selülit ve yağlanma gibi problemleri de beraberinde getireceğinden normal hayatınızda da uzak durmanızda fayda var.

Günlük şeker ihtiyacınızı doğal ürünlerden karşılamalısınız. Rafine şeker içeren gıdalar kilo, sivilce ve yağlanma problemlerine yol açar. Bunu önlemek için şeker ihtiyacınızı karşılarken meyveleri tercih etmenizde fayda var.

Sebzeyi mutlaka öğünlerinize eklemelisiniz. Eğer ana yemek olarak tüketemiyorsanız bile salatalarda olabildiğince az tuzlu şekilde tüketmelisiniz. Özellikle yeşil sebzeler içerdikleri minerallerle diyet sürecinde daha sağlıklı ve dinç hissetmenizi sağlar.

Egzersiz her diyetin olmazsa olmazı. Detoks diyetiniz süresince de hafif tempolu yürüyüşler başta olmak üzere çeşitli egzersizlerle hem yağ yakar hem de sıkılaşırsınız. Sizi yorgun düşürmeyecek, gün içinde halsiz hissettirmeyecek bir egzersiz programıyla kısa sürede daha fazla kalori harcayabilirsiniz.

Son olarak protein ihtiyacını karşılamamak bu diyet tipinde en sık karşılaşılan hatalardan biri. Yumurta, et ve balıkla günlük protein ihtiyacınızı karşılamalısınız. Protein tüketiminin olmaması durumunda kas kütlesinde kayıp olacaktır. Bu kayıplar uzun vadede hareket güçlüğüne kadar gidebilmektedir.

Detoks Diyeti Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Diyetinizi mutlaka bir uzman gözetiminde yapmalı, her besin grubunu diyete dahil ettiğinizden emin olmalısınız.

