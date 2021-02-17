Depresyona Sürükleyen 7 Hastalık

Mutsuzluk, keyifsizlik, halsizlik, enerji kaybı, değersizlik hissi veya suçluluk duygusu depresyon nedenleri olarak görülmektedir. Hayatın anlamını yitirmiş gibi oluşan sıkıntı duyguları hem vücûdu hemde bedeni kötü etkilemektedir.

Depresyon halinde olan bireyler, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, kararsızlık, uykusuzluk, aşırı uyuma eğiliminde olmak ve bütün aktivitelerden ilgisizlik durumunda olarak görülmektedirler. Diğer belirtiler ise,

• Kararsızlık durumları

• Uykusuzluk sorunu yaşamak

• Sürekli olarak intihar etme düşüncesinde olmak

• Kolay fark edilir derecede olan hızlı kilo kaybı yaşamak

• Halsizlik

• Keyisizlik

• Kederli bir durumda hissetmek

• Aşırı kilo alımı

• Vücudun normal seyrini değiştiren duygulara bağlı ağrılar

• Saç dökülmesi

• Cinsel isteksizlik yaşamak

• Adet düzensizliği olması

• Sürekli olarak kaygı, endişe ve korku içerinde olmak

• Panik atak yaşamak

Bu belirtiler sürekli yaşanıp iki haftadan fazla sürüyor ise depresyon rahatsızlığı olma olasılığı bulunmaktadır.

Depresyon, vücut sağlığını komple etkilemekte ve hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Özellikler hormon sağlığını kötü etkileyen depresyon, hormonal düzensizliklere neden olmaktadır. Testesteron, östrojen, ve progesteron gibi cinsel sağlığı etkileyen hormonların normal düzeylerini bozmaktadır.

Bunun yanı sıra tiroid harmanlarından, insüline kadar pek çok hormonal düzensizlik yaşatmaktadır. Vücudun savunma sisteminde de hasar oluşturan depresyon, grip, alerjik sorunlara kadar birçok hastalığa zemin hazırlamakta ve iyileşme sürelerini uzatmaktadır.

Bireylerin yaşam kalitesini düşüren, hayat enerjisini kaybetme noktasına getiren depresyon, önemli hastalıklarla birlikte ortaya çıkmasıda durumu daha kötü hale getirmektedir.

Kişinin yaşadığı hastalıklara bağlı olarak olarak depresyon durumu yaşayabilmektedir. Bundan dolayı depresyon durumunda olma ve iyileşme umudunu yitirerek ümitsizlik ya da çaresizlik durumuyla iyi olunamayacak düşüncesiyle tedaviyi reddetme sıkıntısı yaşamaktadırlar.

Depresyon Oluşumunun Nedenleri?

Depresyon, kişilerin yaşadığı yaşam zorluğundan, geçirdiği kazalardan, hayatta yaşadığı kayıplardan, bedenen yaşadığı zorunluklardan ve hastalıklardan dolayı kendini yetersiz, çaresiz ve değersiz hissetmesine bağlı olarak depresyona yakalanmaktadırlar. Depresyon nedeni olabilecek bazı hastalıklar vardır ve kişi kendini kötü hissetmesine bağlı olarak travmatik bir durum yaşamaya meyilli hale gelmektedir.

Felç İnme Ve Felç Olma Rahatsızlığı



Kişilerin felç geçirme veya geçirilmiş durumda olmak kişinin psikolojisini kötü yönden etkiyeceğinden dolayı depresyona meyilli bir hale getirmektedir. Felç sonrası depresyon görülme oranı %50 gibi bir orana sahiptir. En sık olarak erkeklerde görülen ve erkeklerin el ve ayaklarını gibi vücudun önemli organlarını kullanamam durumuna bağlı olarak fiziksel zorluklar yaşamaktadır.

Bu zorunlukla beraber duygusal çöküntü içerisine girme olasılığı çok fazladır. Geçirdi rahatsızlık nedeniyle hareket özgülüğün kısıtlanması durumumda dolayı başka kişilere bağlı yaşamak, yetersiz hissetmek ve çok fazla utanmak gibi sebeplerden dolayı depresyon durumu yaşanmaktadır.

Parkinson Hastalığı

Parkinson beyindeki dopamin dengesiniz bozulmasıyla oluşmaktadır. Dopamin ise bireyin keyif ve mutluluk gibi duyusal hormonları dengelemektedir. Bu nedenle parkinson rahatsızlığı olan bireylerde depresyon durumun sıkılıkla görülmektedir.

Multiple Skleroz Hastalığı

Beyindeki plakların tutulum yerlerine bağlı olarak psikiyatrik hastalıklara yakalanma oranı artmaktadır. Bu sebepten ötürü depresyon görülmektedir.

Tiroid Hastalıkları



Tiroit hormonlarının normal seyrinde çalışmama durumunda ve hormonların azalmasından dolayı büyük olasılıklarla depresyon rahatsızlığı yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak tiroid hormonlarının azlığından ötürü kişide halsizlik, dikkat azalması, yorgunluk ve iştah değişiklikleri belirtiler çok fazla görülmektedir.

Kalp Krizi Geçirmek

Bireylerin yaş ve cinsiyetine bağlı olarak yaşandığı rahatlıklardan dolayı korku ve endişe durumundan ötürü depresyon riski çok yüksek olunmaktadır.

Kanser Hastalığına Yakalanmak

Bireylerin geçirmiş veya getirmekte oldukları bu zorunlu hastalık sürecinde çok fazla strese maruz kalırlar bu sebepten dolayı ümitsizlik, karamsarlık gibi düşüncelere kapılma durumunda depresyon görülme oranın çok fazla artmaktadır. Özellikle ağız, meme, pankreas ve boğaz kanserine yakalanmış kişilerde oluşan yetersizlik, güven eksikliği ve utanmak duygularından ötürü depresyon görülmektedir.

Demas-Bunama Rahatsızlığı

Bu rahatsızlıktan dolayı kişi kötü hissetme, çevreye yabacı olduğunu düşünme ve yetersizlik duygusuna kapılarak depresyona davetiye çıkarmaktadır. Depresyonun hastalıkların seyrini daha fazla kötü etkileyeceğinden dolayı tedavi olunduğu sırada bir de psikiyatrik destek almalıdır.

