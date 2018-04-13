Depresyon Hüzünle Karıştırılmamalıdır!

Depresyon kişinin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını etkileyen genel bir keyifsizlik halidir. Depresyonda olan kişinin genellikle geçmişte yaptığı ve tüm keyif aldığı davranışlar artık yerini keyifsizliğe bırakmıştır. Kişi dünyaya karanlık gözlerle bakmaktadır.

Keyifsizlik, hüzün ve moral bozukluğu genel olarak hayatın iniş çıkışlarında gizlidir. Yaşanılan bazı olaylar kişinin istemsizce keyfini kaçırabilir ve üzerine sessizlik ile hüzün çöktürebilir. Depresyonla hüznün karışmaması gerekiyor. Depresyon genel itibariyle hüzünden uzun süren bir duygu durumudur. Depresyonda olan kişiye geleceği hakkında soru sorulduğunda geleceği kocaman bir boşluk olarak görmektedir.

Depresyon kişinin düşüncelerini oldukça etkilemektedir. Depresyonda olan kişi bildiği çoğu şeyi kolay kolay hatırlamamaya başlar kafasını bir işe tam odaklayamadığı için ister istemez konsantrasyonu etkilenmektedir.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2018, 12:40