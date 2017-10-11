Galeriler Videolar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
103631
ALTIN
152.633
DOLAR
3.6815
STERLİN
4.8549
EURO
4.3597
Milli sporcumuza silahlı saldırı ! Bacaklarından vuruldu
Son Dakika
Milli sporcumuza silahlı saldırı !...
Eğlence Merkezine Baskın Yapıldı, Bin 65 Şişe Kaçak İçki Çıktı!
Eğlence Merkezine Baskın Yapıldı, Bin...
Hakkari'de taciz ateşi açan teröristler öldürüldü !
Hakkari'de taciz ateşi açan teröristler...
Son dakika...İsrail'de ezan yasaklandı !
Son dakika...İsrail'de ezan yasaklandı !
Irkçılık yapan Hakan Hepcan'ın cezası belli oldu ! 3 yıl hapis ...
Irkçılık yapan Hakan Hepcan'ın cezası...

Depresyon Belirtileri Nelerdir? İşte Depresyona Sürükleyen 6 Hastalık!

Depresyon kişinin kendini ruhsal olarak;  kaygı, stres ve negatif duygular içerisinde hissetme durumudur. Depresyonun genel tanımı bu olsa da belirtileri kişiden kişiye farklılık göstermektedir.

11 Ekim 2017 Çarşamba 11:23
Depresyon Belirtileri Nelerdir? İşte Depresyona Sürükleyen 6 Hastalık!

Sık Sık Karşılaşılan Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Umutsuzluk, değersizlik hissi kendini ilk gösteren belirtisidir. Sonrasında ise; iştahta belirgin azalma/artış, enerji kayıpları, odaklanma problemleri, statik uyku düzeninde değişimler, günlük işlere olan ilgide azalış, duyguları kontrol altında tutamama, aşırı öfke ve suçluluk duygusu, fiziksel ağrılar, kararsızlıklar, ölüm ve intihar düşünceleri olarak seyrelmektedir. Bunların yanı sıra cinsel istek azlığı, adet düzensizlikleri de depresyon belirtileri arasındadır.

Bu belirtilerin bir kısmı hayatınızın son bir yılını kapsıyorsa bu durum depresyonda olduğunuzu gösteriyor. Vücutta depresyon sürecindeyken, noradrenalin, seratonin ve dopamin gibi sinir sistemiyle ilgili hormonlarda belirli değişimler meydana gelmektedir. Vücudun kendini savunmasını engelleyen depresyon, kişinin grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara da çabucak yakalanmasına olanak sağlayıp iyileşme sürecini de uzatmaktadır.

Kişiyi Depresyona Sürükleyen 6 Hastalık

Parkinson hastalığı; beyindeki dopaminin dengesizleşmesi sonucu oluşur. Dopamin, kişinin hayattan mutluluk ve zevk almasını sağlayan bir hormondur ve hormon dengesini kaybedince doğrudan depresyona yatkınlık artıyor.

Multiple Skleroz (MS); kişinin bağışıklık sisteminde yaşanan bozukluk sonucu, beyin ve omurilikte çok sayıda plaklar oluşur. Genç yaşlarda görülebilen bu hastalık, ataklar halinde gelişmektedir. Bağışıklık sistemi düşüklüğü kişiyi depresyona itmektedir.

Felç; el ve ayak gibi bedenin işlevsel yönünü kullanamayan kişi, duygusal olarak kendini yetersizlik hissine kaptırabilir. Bu da birey de duygu durum bozukluğu oluşturabilir.

Tiroid Hastalıkları; tiroid rahatsızlığı kişinin iştah değişiklikleri, yorgunluk ve halsizlik yaşamasına neden olur. İştah değişikliği, kişide enerji kaybı yaptığı için yorgunluk kişinin sosyalleşmesini engellemektedir.

Kalp Krizi; kalp krizi geçirenlerin, yaşadığı atak sonucu %30 oranında depresyona yakalanma olasılığı vardır.

Demans-Bunama; depresyon ile ikisi birbirini tetikler. Depresyon zihni yorduğu için demansa, demans ise var olan depresyon belirtilerini arttırma eğilimindedir.

Depresyon Nasıl Tedavi Edilir?

Öncelikle ‘’depresyondayım’’ kelimesi günümüzde herkesin diline pelesenk olmuş durumda. Yaşanılan en ufak moral bozukluğu sonucu kişiler rahatlıkla kendini, bu tanımla özdeşleştirebiliyor. İnandığın her ne ise onu yaşama ya da ona sürüklenme ihtimalin her zaman fazladır. Bu belirtileri son bir yıldır sıklıkla yaşıyorsanız, en yakınınızdaki psikoloğa başvurmanız gerekmektedir. Öncesinde psikolog yerine psikiyatra gitmek doğru değildir. Eğer ilaç tedavisi olmadan çözülebilecek bir problem ise psikolog size yardımcı olacaktır. Belki de biraz konuşmaya, dinlenilmeye ihtiyacınız vardır. Fakat yüksek tepkimeler ve ataklar varsa psikolog sizi psikiyatra yönlendirecektir. Onun dışında düzenli spor ve beslenme alışkanlığı depresyonu yok edici niteliktedir. Yeni insanlar tanımak kaygıyı ve stresi azaltır. Bağlanma problemlerini en aza indirger. Basit ve sade bir hayatınız olsun. Her şeyin başı sevgiden geçiyor. Dengeli ve mutlu olmak için çok çalışmak, sevdiğiniz işi yapmak, aileniz arkadaşlarınızla zaman geçirmek ve ‘’hayır’’ diyebilmeyi bilmek gerekiyor. Keyifli günler.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ertelemek Bir Hastalık Haline Geldiğinde: Procrastination
Ertelemek Bir Hastalık Haline Geldiğinde: Procrastination
Dövme Faciası: Gözünden mor sıvı akıyor!
Dövme Faciası: Gözünden mor sıvı akıyor!
Bu Ben Değilim Bu Depersonalizasyon
Bu Ben Değilim Bu Depersonalizasyon
Sigara İçme Hissini Azaltan Besinler
Sigara İçme Hissini Azaltan Besinler
Kanseri yenen öğretmen düğündeki takılarını Kanser Vakfı'na bağışladı !
Kanseri yenen öğretmen düğündeki takılarını Kanser Vakfı'na bağışladı !
Dünya'da bir ilk ! Anne ve kızı aynı anda doğum yaptı
Dünya'da bir ilk ! Anne ve kızı aynı anda doğum yaptı
Dünya'nın en kilolu kadını böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti
Dünya'nın en kilolu kadını böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti
İBH hastalarının tuvalet önceliği için kart dağıtılacak
İBH hastalarının tuvalet önceliği için kart dağıtılacak
Çocukların ellerinde bir zehir: 'Slime'!
Çocukların ellerinde bir zehir: 'Slime'!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim