Depresyon Belirtileri Nelerdir? İşte Depresyona Sürükleyen 6 Hastalık!

Sık Sık Karşılaşılan Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Umutsuzluk, değersizlik hissi kendini ilk gösteren belirtisidir. Sonrasında ise; iştahta belirgin azalma/artış, enerji kayıpları, odaklanma problemleri, statik uyku düzeninde değişimler, günlük işlere olan ilgide azalış, duyguları kontrol altında tutamama, aşırı öfke ve suçluluk duygusu, fiziksel ağrılar, kararsızlıklar, ölüm ve intihar düşünceleri olarak seyrelmektedir. Bunların yanı sıra cinsel istek azlığı, adet düzensizlikleri de depresyon belirtileri arasındadır.

Bu belirtilerin bir kısmı hayatınızın son bir yılını kapsıyorsa bu durum depresyonda olduğunuzu gösteriyor. Vücutta depresyon sürecindeyken, noradrenalin, seratonin ve dopamin gibi sinir sistemiyle ilgili hormonlarda belirli değişimler meydana gelmektedir. Vücudun kendini savunmasını engelleyen depresyon, kişinin grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara da çabucak yakalanmasına olanak sağlayıp iyileşme sürecini de uzatmaktadır.

Kişiyi Depresyona Sürükleyen 6 Hastalık

Parkinson hastalığı; beyindeki dopaminin dengesizleşmesi sonucu oluşur. Dopamin, kişinin hayattan mutluluk ve zevk almasını sağlayan bir hormondur ve hormon dengesini kaybedince doğrudan depresyona yatkınlık artıyor.

Multiple Skleroz (MS); kişinin bağışıklık sisteminde yaşanan bozukluk sonucu, beyin ve omurilikte çok sayıda plaklar oluşur. Genç yaşlarda görülebilen bu hastalık, ataklar halinde gelişmektedir. Bağışıklık sistemi düşüklüğü kişiyi depresyona itmektedir.

Felç; el ve ayak gibi bedenin işlevsel yönünü kullanamayan kişi, duygusal olarak kendini yetersizlik hissine kaptırabilir. Bu da birey de duygu durum bozukluğu oluşturabilir.

Tiroid Hastalıkları; tiroid rahatsızlığı kişinin iştah değişiklikleri, yorgunluk ve halsizlik yaşamasına neden olur. İştah değişikliği, kişide enerji kaybı yaptığı için yorgunluk kişinin sosyalleşmesini engellemektedir.

Kalp Krizi; kalp krizi geçirenlerin, yaşadığı atak sonucu %30 oranında depresyona yakalanma olasılığı vardır.

Demans-Bunama; depresyon ile ikisi birbirini tetikler. Depresyon zihni yorduğu için demansa, demans ise var olan depresyon belirtilerini arttırma eğilimindedir.

Depresyon Nasıl Tedavi Edilir?

Öncelikle ‘’depresyondayım’’ kelimesi günümüzde herkesin diline pelesenk olmuş durumda. Yaşanılan en ufak moral bozukluğu sonucu kişiler rahatlıkla kendini, bu tanımla özdeşleştirebiliyor. İnandığın her ne ise onu yaşama ya da ona sürüklenme ihtimalin her zaman fazladır. Bu belirtileri son bir yıldır sıklıkla yaşıyorsanız, en yakınınızdaki psikoloğa başvurmanız gerekmektedir. Öncesinde psikolog yerine psikiyatra gitmek doğru değildir. Eğer ilaç tedavisi olmadan çözülebilecek bir problem ise psikolog size yardımcı olacaktır. Belki de biraz konuşmaya, dinlenilmeye ihtiyacınız vardır. Fakat yüksek tepkimeler ve ataklar varsa psikolog sizi psikiyatra yönlendirecektir. Onun dışında düzenli spor ve beslenme alışkanlığı depresyonu yok edici niteliktedir. Yeni insanlar tanımak kaygıyı ve stresi azaltır. Bağlanma problemlerini en aza indirger. Basit ve sade bir hayatınız olsun. Her şeyin başı sevgiden geçiyor. Dengeli ve mutlu olmak için çok çalışmak, sevdiğiniz işi yapmak, aileniz arkadaşlarınızla zaman geçirmek ve ‘’hayır’’ diyebilmeyi bilmek gerekiyor. Keyifli günler.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar