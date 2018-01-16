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Deniz kaplumbağası 8 kişinin ölümüne neden oldu !

Afrika'nın güneyinde ada ülkesi Madagaskar'da korkunç olay ... Deniz kaplumbağası eti yiyen 6 çocuk ile aynı etten tüketen annelerinin emzirdiği iki bebek zehirlenerek hayatını kaybetti , 16 kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

16 Ocak 2018 Salı 09:41
Deniz kaplumbağası 8 kişinin ölümüne neden oldu !

Yabancı kaynaklardan edinilen bilgilere göre  Antsiranana kentinde, kaplumbağa etinden ikisi bebek 8 çocuk yaşamını yitirdiği , 16 kişinin ise aynı nedenle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ölen iki bebeğin, kaplumbağa eti yiyen anneleri tarafından emzirildiği sırada zehirlendiği belirtildi.

Ulusal Jandarma İletişimden Sorumlu Komutanı Herilalatiana Andrianarisaona konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda ülkedeki deniz kaplumbağalarının koruma altında bulunduğunu ve tüketilmesinin yasak olduğunu söyledi.Antsiranana Sağlık Müdürü Manitra Rakotoarivony ise her yıl bu tarz olayların yaşandığını ifade ederek , "Bölgedeki insanları bu canlıların etini yememeleri konusunda her zaman uyarıyoruz ancak beslenme sıkıntısından dolayı kimse tehlikeli olduğuna aldırış etmiyor" ifadelerini kullandı.

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