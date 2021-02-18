Peki, Damar Tıkanıklığı Nedenleri ve Tedavisi hakkında detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Damar Tıkanıklığı Nedenleri

Damar tıkanıklığını oluşturabilecek birden fazla faktör olduğunu söyleyebiliriz. Listeleyecek olursak faktörler şu şekildedir:

• Yüksek tansiyon hastası olmak

• Şeker (Diyabet) hastas olmak

• Düzensiz beslenmek ve Obezite

• Genetik faktörler

• Kötü kolestrolün yüksek olması

• İleri yaşta olmak

• Fiziksel aktivite yetersizliği

• Ailede ateroskleroz öyküsü

• C-Reaktif Protein seviyesinde artış saptanması (inflamasyon)

• Hiperkolesterolemi

Damar Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir?

Damar tıkanıklığı tespiti yapılmadan önce hastalarda aşağıda belirtilen semptomlar gözlenebilmektedir.

Kalp Damarı tıkanıklıklarında

• Göğüs ağrısı

• Nefes Darlığı

• Kalp Krizi

Beyin Damarı ve Şah Damarı Tıkanıklıklarında

• Bulanık görme veya ani görme kaybı



• Denge bozukluğu• Konuşma bozukluğu• Baş dönmesi• Şiddetli baş ağrısı• Hafıza kaybı• Yutma problemleriBacak Damar Tıkanıklıklarında• Yürüme güçlüğü• Bacakta kasılmalar• Kangren• Ayaklarda ve bacaklarda morarma• Ayak ve bacaklarda geçmeyen yaralarToplardamar Tıkanıklıklarında• Bacakta şişlikler• Bileklerde morluklar, varis oluşumu• Ayaklarda ve bacaklarda morarma

Damar Tıkanıklığı Tedavisi

Damar tıkanıklığı, ilk etapta semptom gösterilen bir hastalık olamamakla birlikte derinden ve sinsice ilerlemektedir. Herhangi bir belirti göstermeden önce yaşam alışkanlıklarını ve rutinlerini sağlıklı hale getirmek oldukça önemlidir. Sporu düzenli olarak hayata sokulması ve sağlıklı ve düzenli beslenme şekline geçilmesi, kişi eğer kullanıyorsa sigara kullanımının bitirilmesi gibi faktörlerle de oluşumu engellenebilmektedir.

Damar tıkanıklığı teşhisi konulan hastalar için uzman doktorlarca tavsiye edilen yöntemler bulunmaktadır. Bunları detaylı inceleyelim:

• İlaç tedavisi: Çeşitli tahliller neticesinde damar içlerinde ve çeperlerinde plak ve pıhtılaşmayı önlemek için çeşitli ilaçlar verilebilmektedir. Diğer yandan kolesterol ve kan basıncını minimize edici ilaçların kullanımı da mümkündür.

• Cerrahi operasyon: Bu tedavi şekli ikinci seviyededir. İleri seviyelerdeki vakalar için uygulanan bu yöntem ile Anjiyoplasti ve bypass ameliyatları yapılmaktadır. Hasta bu geçirdiği operasyonlarla normal sağlıklı yaşantısına geçebilmektedir

