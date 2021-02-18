Peki, Damar Tıkanıklığı Nedenleri ve Tedavisi hakkında detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Damar Tıkanıklığı Nedenleri
Damar tıkanıklığını oluşturabilecek birden fazla faktör olduğunu söyleyebiliriz. Listeleyecek olursak faktörler şu şekildedir:
• Yüksek tansiyon hastası olmak
• Şeker (Diyabet) hastas olmak
• Düzensiz beslenmek ve Obezite
• Genetik faktörler
• Kötü kolestrolün yüksek olması
• İleri yaşta olmak
• Fiziksel aktivite yetersizliği
• Ailede ateroskleroz öyküsü
• C-Reaktif Protein seviyesinde artış saptanması (inflamasyon)
• Hiperkolesterolemi
Damar Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir?
Damar tıkanıklığı tespiti yapılmadan önce hastalarda aşağıda belirtilen semptomlar gözlenebilmektedir.
Kalp Damarı tıkanıklıklarında
• Göğüs ağrısı
• Nefes Darlığı
• Kalp Krizi
Beyin Damarı ve Şah Damarı Tıkanıklıklarında
• Bulanık görme veya ani görme kaybı
• Konuşma bozukluğu
• Baş dönmesi
• Şiddetli baş ağrısı
• Hafıza kaybı
• Yutma problemleri
Bacak Damar Tıkanıklıklarında
• Yürüme güçlüğü
• Bacakta kasılmalar
• Kangren
• Ayaklarda ve bacaklarda morarma
• Ayak ve bacaklarda geçmeyen yaralar
Toplardamar Tıkanıklıklarında
• Bacakta şişlikler
• Bileklerde morluklar, varis oluşumu
• Ayaklarda ve bacaklarda morarma
Damar Tıkanıklığı Tedavisi
Damar tıkanıklığı, ilk etapta semptom gösterilen bir hastalık olamamakla birlikte derinden ve sinsice ilerlemektedir. Herhangi bir belirti göstermeden önce yaşam alışkanlıklarını ve rutinlerini sağlıklı hale getirmek oldukça önemlidir. Sporu düzenli olarak hayata sokulması ve sağlıklı ve düzenli beslenme şekline geçilmesi, kişi eğer kullanıyorsa sigara kullanımının bitirilmesi gibi faktörlerle de oluşumu engellenebilmektedir.
Damar tıkanıklığı teşhisi konulan hastalar için uzman doktorlarca tavsiye edilen yöntemler bulunmaktadır. Bunları detaylı inceleyelim:
• İlaç tedavisi: Çeşitli tahliller neticesinde damar içlerinde ve çeperlerinde plak ve pıhtılaşmayı önlemek için çeşitli ilaçlar verilebilmektedir. Diğer yandan kolesterol ve kan basıncını minimize edici ilaçların kullanımı da mümkündür.
• Cerrahi operasyon: Bu tedavi şekli ikinci seviyededir. İleri seviyelerdeki vakalar için uygulanan bu yöntem ile Anjiyoplasti ve bypass ameliyatları yapılmaktadır. Hasta bu geçirdiği operasyonlarla normal sağlıklı yaşantısına geçebilmektedir