Covid'in tehlikeli bir versiyonu Kaliforniya'da tespit edildi!

Dünyanın bazı ülkelerinde koronavirüs aşılanması başladı ancak birçok ülkeye henüz hiç aşı ulaşmadı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşının dünya geneline eşit şekilde yayılmadığı sürece salgının dünya genelinde sona ermesinin mümkün olmadığı konusunda açıklamalar yapıyor. Kanada ve İsviçre gibi bazı ülkeler nüfuslarının 3-4 katı aşı sipariş ereken bazı ülkelere aşının ancak bu yılın sonunda ulaşabileceği ifade ediliyor. Bazı ülkelerde aşılanma başlasa da koronavirüste görülen mutasyonlardan dolayı tehlikeli varyantların birçok ülkeye yayıldığı ve vaka sayılarını artırdığı belirtiliyor. İngiltere'den dünyaya yayılan ve daha hızlı bulaşan mutasyon ile Güney Afrika'da görülen ve Astra/Zeneca aşısının etkisini kırdığı düşünülen mutasyonun tehlikeli etkileri tartışılıyor.

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'daki tehlikeli mutasyonlardan sonra şimdi de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tehlikeli bir mutasyonun tespit edildiği aktarıldı. Kaliforniya San Francisco Üniversitesi bünyesinde görev yapan araştırmacılar, koronavirüsün daha şiddetli hasta edici ve çok daha hızlı bulaşan yeni bir varyanrtının tespit edildiği bildirildi. Araştırmacılar 1 Eylül 2020 ile 29 Ocak 2021 arasında yaptıkları incelemeyi paylaştı. Kaliforniya eyaletinin 44 farklı bölgesinden 2 bin 172 örnek üstünde araştırma yapan ekip yeni bir varyanta rastladıklarını kaydetti. Tespit edilen yeni türe "B.1.427/B.1.429" ya da "20C/L452R" isminin verileceği kaydedildi.

Ülkenin en fazla ölüm görülen bölgesi Kaliforniya!

Kaliforniya'da tespit edilen yeni mutasyonun, Güney Amerika ve İngiltere'deki mutasyonlardan çok daha farklı olduğu belirtildi. Rastladıkları mutasyon nedeniyle tedirgin olduklarını aktaran San Francisco Üniversitesi Laboratuvar Tıbbi Profesörü Dr. Charles Chiu, paniğe kapılmak yerine daha çok çalışma yapmalarının daha uygun olacağını vurguladı. Yapılan araştırmanın önümüzdeki günlerde paylaşılacağı ifade edildi. Dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 29 milyona ulaştı, ölüm sayısı 518 bini aştı. Ülkenin salgından en fazla etkilenen bölgesi olan Kaliforniya'da ise can kaybı sayısının 50 bin seviyesine dayandığı ve birçok ülkeyi geçtiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 09:40