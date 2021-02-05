Covid-19 Kansere Mi Yol Açıyor Kanser Hastaları Ne Kadar Tehlikede? Covid-19 Ve Kanser İlişkisi

Kanser sebebiyle her yıl binlerce insan maalesef ki hayatını kaybediyor. Çağımızın en yaygın hastalıklarından biri olan kanser dünya genelinde ölümlere sebep olmakta ikinci sırada geliyor. Böyle yüksek bir oranda ölüme sebep olan kanser ise aynı zamanda yakalananı oldukça yoruyor.

Korona virüs salgını ile kanseri birleştirdiğimizde ise oldukça tehlikeli bir ikili ortaya çıkıyor. 4 Şubat ise Dünya Kanser Günüydü bizde sizler için kanser ve korona bağlantısını merak edilenleri derledik.

Dünyada 6 ülkemizde ise 5 ölümden birinin nedeni kanser. Korona virüs hastalarının ise özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

KANSER HASTALARININ TEDAVİ SÜRECİNİ NASIL ETKİLENDİ?

Korona virüs nedeniyle vatandaşlarımızda izolasyon arttı. Fakat özellikle tedavisini tamamlanmış olan vatandaşlarımızın rutin kontrollerini geciktirmemesi gerekiyor.

Yine kemoterapi gibi tedavi alan vatandaşlarımızda asla tedavilerini yarıda bırakmamalıdır. Birçok hastanede de bu durumda olan hastalarımız için tedaviler devam etti.

Çok az hastanede ise tedavilerde gecikme yaşandı. Fakat bu sürede vatandaşlarımız korona virüsüne yakalanmamaya özen göstermeli ve tedavilerini etkileyecek her durumdan kaçınmalıdırlar.

KORONAVİRÜS SALGINI ERKEN TANIYI ETKİLEDİ Mİ?

Birçok vatandaşımız kendilerine görülen bazı belirtileri görmezden geldi. Korona virüsü nedeniyle hastane ortamında uzak kalmayı tercih ettiler. Her ne kadar gereksiz nedenlerle bu süreç içerisinde hastaneye gitmemek gerekse de kanser belirtileri ya da uzun süredir devam eden belirtililerimiz varsa gerekli önlemler alınarak hastaneye başvurulmalıdır.

KANSER HASTALARINDA KORONAVİRÜS RİSKİ NEDEN DAHA YÜKSEK?

Lösemi basta olmak üzere bazı kanser türlerinde hastanın bağışıklık sistemi oldukça düşer. Bu nedenle vatandaşlarımız virüse karşı çok daha savunmasız duruma düşerler.

KANSER HASTALARINDA KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Covid-19 kapsamında oldukça sık karşılaştığımız bazı belirtiler ise kanser hastalarında görülmemektedir. Mesela bazı hastalar da ateş gözükmeyebiliyor.

Örneği akciğer kanseri olanlar sık sık öksürük ve nefes darlığı yaşamakta. Yine birçok kanser hastası da tat ve koku kaybı yaşamakta. Bu yüzden vatandaşlarımızın vücutlularını dinlemeleri gerekmektedir.

KANSER HASTALARI KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPMALI?

Vatandaşlarımız olabildiğinde izole kalmalı ve mutlaka maske kullanmalıdır. Hatta FFP3 veya N95 türü maske kullanmalıdırlar. Bu maskeler için hekime başvurmaları ve reçete almaları yeterlidir.

Sık sık ellerini yıkmaları ve %70 oranında fazla alkol barındıran dezenfektan ya da kolonya kullanmalıdırlar.

Ayrıca vatandaşlarımız vücut dirençlerini arttırmak adına beslenmelerine çok dikkat etmelidirler.

Uykularını düzenli uyumalılar en geç 23.30’da uyumalıdırlar. Her gün 20 dakikadan az olmamak kaydıyla hafif egzersizler ya da yürüyüşler yapmalıdırlar. Gerektiğinde bitkisel takviyeler de almadılar.