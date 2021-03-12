Covid-19 Hamile Kadınları ve Bebeklerini Daha Çok Etkiliyor!

Covid-19 salgını küresel anlamda hala devam ediyor. Hem ruh hem de beden sağlığımızı direkt olarak etkileyen virüse karşı aşılar çıksa da dünya genelinde henüz yayılmış değil. İlk olarak Çin’den görülen virüs nedeniyle de dünya çapında vefat sayısı 2,62 milyon oldu. Hala daha bu sayı artmakta. Vaka sayıları da küresel anlamda artışa geçti. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeni uyarılar gelirken, yeni bir çalışma verisi daha ortaya çıktı! Bu çalışma verilerine göre Covid-19 hamile olan kadınları ve bebeklerini daha çok etkiliyor!

ANNE ADAYLARININ DİKAKTİNE

COVID-19'u olan hamile kadınlar obezite, yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunları varsa Covid-19’u oldukça ciddi atlatıyorlar. Dünya Sağlık Örgütüne göre bu anne adayları ve bebekleri ciddi risk altında!

Açıklanan son rapor da COVID-19'un hamile kadınlar ve bebekleri üzerindeki etkisine ilişkin 192 çalışmanın sonuçları analiz edildi.

İnceleme, herhangi bir nedenle hastaneye gelen veya hastaneye yatırılan her 10 hamile ve yakın zamanda hamile kadından birinin doğrulanmış COVID-19 teşhisi aldığını buldu. Genel olarak, COVID-19'lu 339 hamile kadın biri hayatını kaybediyor! Annelerin bebeklerinde ise ölüm doğum oranı düşük olsa da yine de normal koşullara göre risk artıyor!

Hamile kadınlarda COVID-19'un en yaygın klinik semptomları ateş (%40) ve öksürük (% 41). Ancak hamile olmayan üreme çağındaki kadınlara kıyasla COVID-19'lu hamile kadınların hastalığı çok daha ciddi atlattığı ortaya çıktı.

Artan anne yaşı, yüksek vücut kitle indeksi, siyahi olma, kronik hipertansiyon ve diyabet gibi riskler de Covid-19 hastalığının şiddetini arttırıyor.

Uzmanlara göre ise bu konuda çok daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Özellikle de gebeliğe özgü risk faktörleri ile COVID arasındaki ilişkinin sağlam bir şekilde araştırılması gerektiğini vurgulandı.

AŞILAR ÇÖZÜM MÜ?

Anne adayları için bir çözüm senaryosu da aşılardan geçiyor. Her ne kadar Covid-19 aşılarının anne ve bebek sağlığına dair olumsuz bir etkisi görülmese de uzmanlar hamilelikten sonra vurulmasını tavsiye ediyor.

Aşılar ve Covid-19 hayatımıza oldukça yeni girdi. Bu hastalıkla geçirdiğimiz bir yılı geride bıraksak da bilimsel anlamda çalışmalar hala devam etmekte.