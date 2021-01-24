Coronayı Atlatanlarda En Çok Bu Şikâyetler Görülüyor! Uzmanlar Uyardı

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi olarak görev yapmakta olan Dr. Yaşar Bildirici korona virüs salgınını geçirmiş olan kişilere ve hastalığa dair bilgi verdi.

Bildirici, yoğun ve yaygın olarak eklem ağrıları ve halsizlik görülüyor dedi.

BU BELİRTİLERİ OLANLAR DİKKAT

Covid-19 atlatmış kişilerin uzun dönemli takiplerinin yapıldığı merkez 500 hasta kontrolden geçti. Alınan verilere göre ise koronayı yenenler de hala solunum yetmezliği görülmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra yine hastalığı atlatan kişilerin eklem ağrısı, halsizlik yorgunluğun yanı sıra dalgınlık ve unutkanlık gibi nörolojik rahatsızlıklarında ortaya çıktığı açıklandı.

Dr. Yaşar Bildirici, iki Kovid-19 izleme merkezlerinden birinin de Eskişehir Hastanesinde olduğunu ve yaklaşık 850 hastayla görüştüklerini aktardı. Gelen hastaların %10’unun yoğun bakım servisinde yattığını ve hastaların 2 yıl boyunca izleneceğini de aktardı.

İÇ ORGANLARLA İLGİLİ SORUNLAR ÇIKABİLİR

Dr. Bildirici özellikle de yoğun bakımda yatan hastalara dikkat ettiklerini ileride bu hastaların iç organların problemlerin çıkmasını ön gördüklerini aktardı.

“EN YAYGIN ŞİKAYET EKLEM AĞRISI VE HALSİZLİK”

Merkezlerde yapılan denetlemeler sonrasında koronayı yenseler bile hastaların ağrı ve halsizliklerinin devam ettiği ortaya çıktı.

Diğer yandan gelen sonuçlara göre de yoğun bakam yatan her 10 hastadan birinde, yoğun bakıma girmeyen ama yine de hastanede yatan 10 hastadan ikisinde solunum güçlüğü çekmeye devam ettiklerini açıkladı.

UYKU BOZUKLUKLARI VE UNUTKANLIK BAŞLIYOR

Dr. Bildirici dikkat çekici olarak hastalar iyileşse bile özellikle de ileri yaş gruplarında bu sefer uyku bozuklukları, dalgınlık ve unutkanlık gibi nörolojik şikayetlerin baş gösterdiğini açıkladı.

“KALP ÇARPINTISI, UYKUSUZLUK, BEL AĞRILARI”

Diğer bir hasta olan Gündar’da hastalık sonrasında tecrübelerini paylaştı. Korona virüse yakalandığını ve iyileştiğini söyleyen Gündar, hastalık sonrasında kalp çarpıntısı, uykusuzluk ve bel ağrılılarının olduğunu açıkladı. Yine Dündar, dikkatini toplamakta da eskiye göre çok daha fazla zorlandığını açıkladı.

EGZERSİZ İYİ GELİYOR

Covid-19 sonrasında ise atlatmış kişilerde görülen kardiyoloji ve göğüs hastaları için hastaların egzersiz yapabilecekleri Rehabilitasyon merkezleri kuruldu.

Eskişehir’deki merkezin sorumlusu Uzman Dr. Fulya Bakılan da çeşitli cihazlardan faydalandıklarını ve egzersizlerin yanı sıra doğru bir diyetinde hastalar için oldukça önemli olduğunu açıkladı. Aynı zamanda akupunktur ve ozon terapi gibi yöntemlerden de oldukça olumlu geri dönütler aldıklarını açıkladı.