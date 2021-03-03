CoronaVac, hastaneye yatışı yüzde 100 önlüyor!

Türkiye, Çinli şirket Sinovac'tan satın aldığı CoronaVac aşılarını toplu aşılamada kullanıyor. Söz konusu aşıya ilişkin Faz-3 Türkiye sonuçları belli oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde konuya ilişkin bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, CoronaVac aşısının koruma oranı yüzde 83,5 olarak açıklandı.

Prof. Dr. Murat Akova ile Prof. Dr. Serhat Ünal tarafından yapılan açıklamada, 10 bin 250 gönüllüye çalışma dâhilinde aşı ve boş aşı yani plasebo yapıldığı ifade edildi. CoronaVac aşısının koruma oranı, Faz-3 Türkiye sonuçlarına göre yüzde 83,5 oldu. Söz konusu aşının hastaneye yatışları yüzde 100 oranında önlediği bildirildi.

Can kaybı gerçekleşmedi

Faz-3 Türkiye çalışmaları 14 Eylül 2020 tarihinde başlatıldı. Söz konusu çalışmalar kapsamında hem aşı hem de boş aşı yani plasebo yapılanlarda can kaybı gerçekleşmediği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Koca, CoronaVac aşıları teslim edilmeden önce ilk ara sonuçları yüzde 91,25 olarak açıklamıştı.

CoronaVac aşısının ateş, yorgunluk, titreme, kas ağrısı ve baş ağrısı gibi yan etkilere sahip olduğu ifade edildi.

Türkiye'de aşılama tablosu

Türkiye'de bugün saat 13.30 itibarıyla toplam yapılan aşı sayısı 9 milyon 341 bin 165'e yükseldi. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 7 milyon 251 bin 75 kişi oldu. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 2 milyon 90 bin 90'a çıktı. İstanbul'da toplam yapılan aşı sayısı 1 milyon 492 bin 730 oldu. Ankara'da toplam yapılan aşı sayısı 778 bin 784 olarak kayıtlara geçti. İzmir'de toplam yapılan aşı sayısı ise 621 bin 628'e çıktı.

Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 11 bin 837 vaka tespit edilirken, 7 bin 892 kişi iyileşti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı gerçekleşti. Hasta sayısı ise 668 olarak açıklandı.

Türkiye'de dün itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatıldı. İller risk durumlarına göre 4 kategoriye ayrıldı. Bundan sonraki süreçte kategori bazında önlemler alınacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 14:38