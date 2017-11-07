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  'Cool' Değil, 'Şizoid Kişilik Bozukluğu'

Şizoid kişilik bozukluğu; içe dönük, duygusal açıdan paylaşıma kapalı, çevresindeki tüm kişilere mesafeli ve uzak olan bireylerde görülmektedir.Başkalarıyla iletişime geçmekten hoşlanmazlar.  Yalnız yaşamı tercih ederler.

07 Kasım 2017 Salı 15:43
  'Cool' Değil, 'Şizoid Kişilik Bozukluğu'

                                      
 Günümüzde bu tarz bir yaşam şekli olan kişilere rastlamak fazlasıyla mümkün. Fakat bunu toplum dilinde; ''cool'' kişi olarak nitelendiriyor.  Aralarında görünmez dereceye yakın bir çizgi olan ''cool'' ve ''şizoid''  kavramlarını ayırt etmek zorlaşmıştır. 

Yalnız yaşamı tercih eden, duygularını gizlemeyi seçen, eğlenmekten kaçınan, üzüntü ve sevinçlerini anlamakta güçlük çekilen şizoid kişilik bozukluğuna sahip bireylerin çevresinde en önemsediği kişiler, sadece birinci dereceden olan akrabalarıdır. Onların dışındaki hiç kimsenin sorularına dahi cevap verme eğiliminde bulunmazlar. 

Bu rahatısızlık genç erişkinlik döneminde kendini göstermektedir. Bu kişiler insanlarla iletişime geçmeyecekleri hobiler edinirler. Bu hobilerle kendi meşguliyetlerini sağlamaya çalışırlar. Göz temasından kaçınmaktadırlar. Genel olarak evliliği tercih etmezler. Verdikleri cevaplar kısa ve nettir. Dışarıya yansıtmadıkları duygularını kendi içlerinde yoğun olarak yaşamaktadırlar. Hafızlarının iyi olduğu dikkatleri çekmektedir. Cinsel ilgileri yok denecek kadar azdır. Yakın ilişkilerin özgürlüğünü kısıtlayıcı olduğunu düşünürler. Kimseye karışmaz kimsenin sorumluluğunu almazlar.

Nedenleri

Şizoid kişilik bozukluğu daha çok iletişimi zayıf olan aile yapılarında çocukluğunu geçirmiş ve aslında yalnız olarak büyümüş kişilerde ortaya çıkmaktadır. Anne ve babanın ilişkisinin kopukluğu kişiyi bu rahatsızlığa sürükleyebilmektedir. 

Tedavisi

Bu kişilik bozukluğu kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görülebilmektedir. Bu rahatsızlığa sahip kişiler, rahatsızlığını asla kabul etmezler. Yalnızca güven duydukları zaman terapistle iletişime geçebilirler. Grup terapisine uygun olan kişilerdir. Grup terapisinde bireyin korkularına ve çekimser kaldığı konulara ulaşmak daha kolaydır. Bu şekilde çözümlenemeyen durumlar neticesinde psikiyatr tarafından ilaç ile desteklenmelidir.

Psk ve Uzman Aile Danışmanı

Serap Ağalar

Son Güncelleme: 07.11.2017 16:05
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