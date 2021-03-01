Çöl tozları koronavirüs bulaştırır mı?

Rüzgarlarla Avrupa'ya taşınan ve kıtada sert şekilde etkili olan çöl tozları, perşembe günü zayıflasa da Türkiye'ye ulaştı. Birçok vatandaşın kafasındaki soru işareti ise bu çöl tozlarının koronavirüsü taşıyıp taşıyamayacağı oldu. Bu konu hakkındaki açıklama İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros'tan geldi. Afrika'da oluşan kuvvetli rüzgarların Avrupa'ya tonlarca tozu taşıdığını belirten Toros, Avrupa'nın bir haftadır bu tozlarla boğuştuğunu sözlerine ekledi. Bu tozun içeriğinde bitkiler ve hayvanlar için önemli besin maddelerinin bulunduğunu aktaran Toros, çöl tozlarının taşınmasının ekosisteme olumlu etkileri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Hüseyin Toros, perşembe günü zayıflayarak Türkiye'ye giren çöl tozlarının özellikle dün ve bugün ülke geneline yayıldığını belirtti. Bugünden sonra çöl tozlarının etkisini kaybedeceğini aktaran Toros, kuzeybatı bölgelerden başlayarak bu tozların ülkeden tamamen çekileceğini vurguladı. Toros, yarın öğle saatleriyle birlikte bu hava sisteminin Türkiye'yi terk edeceğini bildirdi. Çöl tozlarının Avrupa'daki gibi etkili olmadığını ancak ülkedeki hava kirliliğini artırdığını kaydeden Toros, yere yakın seviyede olmadıkları için tozları net bir şekilde gözleyemediklerini dile getirdi.

"Kavrulan ve donan çöl tozlarında koronavirüs yaşayamaz"

Tozların ülkeye girişiyle birlikte hava kirliliği değerlerinin yarı yarıya yükseldiğini belirten Toros, çöl tozlarının koronavirüsü taşıyıp taşımayacağıyla ilgili birçok sorunun geldiğini belirtti. Vatandaşların bu konuda endişeye kapılmasının yersiz olduğunu belirten Toros, bu tozların Afrika sıcağında adeta kavrulmuş kaya parçacıkları olduğunu ifade etti. Tozların kavrulduğunu ve daha sonra da atmosferin üst katmanlarına taşındığını belirten Toros, bu nedenle virüs bulaştırma ihtimallerinin olmadığını söyledi. Bir insanın çöl tozuna temas etmesi halinde bile virüsün bulaşmayacağını aktaran Toros, aşırı ve sıcak ve soğuk şartlarla karşılaşan tozlarda virüsün öleceğini bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 10:20