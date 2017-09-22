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Çocukların ellerinde bir zehir: 'Slime'!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca, 'slime' adlı ürünlerle ilgili harekete geçildiği belirtilerek, inceleme başlatıldığı bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'CE' işaretiyle üretici veya ithalatçı bilgisi bulunmayan hiçbir ürünün satın alınmaması gerektiği vurgulandı.

22 Eylül 2017 Cuma 16:00
Çocukların ellerinde bir zehir: 'Slime'!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca, 'slime' adlı ürünlerle ilgili harekete geçildiği belirtilerek, inceleme başlatıldığı bildirildi. 

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'CE' işaretiyle üretici veya ithalatçı bilgisi bulunmayan hiçbir ürünün satın alınmaması gerektiği vurgulandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle: 

"Gündemde olan 'slime' adlı ürünle ilgili olarak iki farklı tedarik şekli olduğu görülmektedir. Birincisi, ürünün üreticiler tarafından üretilip nihai halinin tüketiciye sunulması, diğerinin ise ürünün içeriğinde bulunan maddelerin tüketiciler tarafından temin edilip, evde uzman olmayan eller tarafından hazırlanmasıdır. Bu kapsamda, basına yansıyan haberlere konu olan ürünlerin de piyasaya arz edilen nihai ürün olmadığı ve kimyasal maddeler kullanılarak tüketici tarafından evde üretildiği görülmektedir. Bilindiği üzere, Boraks isimli madde sağlıktan temizliğe günlük hayatta karışım olarak bir çok üründe kullanılmaktadır. Diğer taraftan, 'slime' yapımında da kullanılan bu maddenin; özellikle çocuklar tarafından toz halindeyken solunması, gözle ve ciltle teması sağlık açısından tehlike oluşturmaktadır. 

'Söz konusu kimyasal madde ile uzun süre temas edildiğinde büyük bir sorun oluşuyor'

Konuya ilişkin teknik bilgisi olmayan kişilerin, 'slime' yapımı aşamasında söz konusu kimyasal madde ile uzun süre temasının kontrol edilememesi büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda; çocukları cezbedici nitelikte olan bu ürünün, tüketiciler tarafından evde hazırlanması birtakım riskler içermektedir. Bunun yerine uygunluk değerlendirme işlemleri yapılmış, gerekli testlerden geçmiş, üzerinde uyarı işaretleri bulunduran, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde piyasaya arz edilmiş ürünlerin tercih edilmesinin bu riskleri ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. Basında yer alan haberler üzerine ambalajlı ürünlerden alınan numuneler üzerinde yapılan testlerin uygun olduğu görülmektedir. Ürünler toplam kurşun- kadmiyum, ağır metaller, fitalat, aril amin açısından incelenmiş ve uygunsuzluğa rastlanmamıştır. Tüketicilerimizin maruz kalabilecekleri risklerin ortadan kaldırılması noktasında Bakanlık olarak gerekli adımları atmakta ve denetimler yapmaktayız, bunun yanı sıra tüketicilerimizin de ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlar bulunmaktadır. Öncelikle satın alınan her ürünün ambalajı dikkatle incelenmelidir. Yaşanan kazaların birçoğu yanlış-hatalı kullanımdan kaynaklanmaktadır. Bu tür olayların önüne geçebilmek  amacıyla ürün ambalajları üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı, kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. Ayrıca alerjik rahatsızlığı olan çocuklardaki hassasiyetlerin dikkate alınması gerekmektedir.

'Ürün ambalajında EN 71 testlerinin yapıldığına dair bilgi bulunmalıdır'

Kullanıcı kitlesi çocuklar olan ürünler, teşkil ettikleri riskler ve oluşturabilecekleri tehlikeler açısından daha dikkatli olunması gereken ürünlerdir. Slime türü ürünleri satın alırken ve kullanırken tüketicilerin aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarını ve internet üzerinden yapılacak alışverişlerde de bu hususlara dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. CE işareti bulunmayan ürünler satın alınmamalıdır. Ürün ambalajında EN 71 testlerinin yapıldığına dair bilgi bulunmalıdır. Ambalajında ve etiketinde üretici/ithalatçı bilgisinin bulunmadığı hiçbir ürün satın alınmamalıdır. Ürünün ambalaj ve etiketlerde yer alan uyarılar mutlaka okunmalı ve titizlikle uygulanmalıdır"

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