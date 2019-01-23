Çocuklardaki obezitenin nedeni aşırı kalori

İSTANBUL, () - Türkiye'de yapılan araştırmalara göre çocuklarda ve gençlerde obezite oranı yüzde 25 civarında. Özellikle çocuklarda genetik ve hormonal kaynaklı obezitenin görülme oranının düşük olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi, "Çocukluk çağı obezitesinin yüzde 90-95’i fazla kalori alımı ve yetersiz kalori harcanmasından kaynaklanıyor" dedi.

Enerji ihtiyacının çocukların büyümeleri için gerekli olduğuna vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi, “Koşmak, nefes almak, yürümek, beden ısısını korumak, gıdaların sindirimi, hareket etmek, konuşmak gibi faaliyetler enerji harcayarak olur. Vücuda alınan enerji harcanan enerjiden fazla ise artan enerji bedende yağa dönüşüp biriktirilir. Bu şekilde obezite meydana gelir" diye konuştu.

“GENETİK VE HORMONAL KAYNAKLI OBEZİTE ORANI ÇOCUKLARDA DÜŞÜK”

Obezitenin kaynağında iki sebebin yattığını söyleyen Çiftçi, "Bunların ilki genetik ve hormonal rahatsızlıklardan kaynaklanan obezitedir. Diğeri ise yaşam tercihi ve yeme alışkanlıklarından doğan obezitedir. Çocuklarda genetik ve hormonal kaynaklı obezite görülme oranı oldukça düşüktür. Çocukluk çağı obezitesinin yüzde 90-95’i fazla kalori alımı ve yetersiz kalori harcanmasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Anne ve babaların olumsuz tutumları ve yanlış beslenme alışkanlıklarının çocukların kilo almasına ortam hazırladığını belirten Doç. Dr. Çiftçi, "Çocukluk çağlarında başlayıp devam eden obezitenin ortalama ömrü 15 yıl kısalttığı belirtiliyor.Obezite çok ciddi sağlık sorunlarına ve hastalıklarına yol açıyor. Damar sertliği, tıkanıklığı ve kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, horlama,nefes kesilmesi,uyku düzensizliği, depresyon bunlardan sadece bir kaçı" dedi.

ÇOCUK OBEZİTESİNDE ÖNLEM VE TEDAVİ PLANI NELER YAPILABİLİNİR?

Doç. Dr. Çiftçi, önlem ve tedavi planı için şunları söyledi:

"En başta obezitenin neden kaynaklandığı ortaya konulmalı buda doktor tarafından çocuk muayene edilip obezitenin altında bir hastalığın bulunup bulunmadığı ve obezite kaynaklı sağlık sorunları detaylandırılmalıdır. Genetik, metabolik ve endokrin sistem kaynaklı sıkıntılar varsa bunlara yönelik tedaviler alınmalıdır. Yaşam tarzı değişikliği ve beslenme düzenlenmesi yapılmalı. Ebeveynler sürece dahil olmalı.Buradaki asıl neden kilo alımının baskılanması veya azaltılması yeterli olabilir. Asıl hedef ömür boyu sürecek dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak ve erişkin obezitesinin önüne geçmektir. Düzenli egzersiz ve sportif faaliyetlere önem verilmeli. Hareketli yaşam özendirilmeli. Televizyon, Tablet ve bilgisayar başında geçirilen süreler bedeni çalıştıracak çocuk oyunlarıyla dengelenmeli. Yüksek kalorili iştahı açan eğlencelik gıdalara mesafe konulmalı,bunun yerine doğal gıdalar özendirilmeli. Gıdaların ödül ve amaç olarak gösterilmesi davranışından uzaklaşılmalı."