Çocuklarda görülen bu belirtilere dikkat!

Koronavirüs bulaşan çocuklar her ne kadar hastalığı çoğunlukla belirti göstermeden atlatsa da bazı tehlikelerin de bulunduğu ifade edildi. Koronavirüslü kişilerle temaslı olan 4 ile 16 yaş arasındaki bazı çocuklarda MIS-C hastalığının görülebileceği ifade edildi. Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 2020 yılı Temmuz ayından bu yana 62 çocuğun Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu hastalık nedeniyle tedavi altına alındığını kaydetti. Ülkede bu rahatsızlığın 103 çocukta tespit edildiğini kaydeden Ceyhan, 3 çocuğun yaşaını yitirdiğini bildirdi.

"Tedavi gören 103 çocuktan 3'ünü kaybettik"

Bazı çocukların akciğer makinesine bağlanmak zorunda olduğunu kaydeden Ceyhan, bu rahatsızlıktan dolayı apandist ameliyatı olan çocukların bulunduğunu aktardı. Kawasaki hastalığına benzetilse de MIS-C hastalığının çok daha "ağır ve hızlı" seyrettiğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastalığın uzun süreli olduğunu ve ölüme sebebiyet verebildiğini belirtti. Hacettepe'de tedavi gören 62 çocuğun da kurtarıldığını hatırlatan Ceyhan, bazı çocukların solunum cihazlarına bağlandığını ifade etti. Hastalığın bir iltihap gibi bütün vücuda yayıldığını kaydeden Ceyhan; bu sürecin sonucunda organ yetmezliği, karın ağrısı ve kanamaların görüldüğünü dile getirdi.

MIS-C hastalığının belirtileri!

Çocuklarda görülen MIS-C hastalıpğı oranının artmasının, toplumda koronavirüs vakalarının arttığının da göstergesi olduğunu aktaran Ceyhan, bazı belirtilerin görülmesi durumunda ailelerin dikatli olması gerektiğini aktardı. Ceyhan; çocuklarda 5 günden uzun süren ateş, organlarda fonksiyon bozulması, deride morarmalar, göğüs ağrısı, deride morarmalar ve şiddetli karın ağrısının görülmesi halinde acilen doktora başvurulmasının gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsü atlatan bir çocuğun hastalığı atlattıktan sonra 2 ay içinde bu hastalığın ortaya çıkabildiğini belirtti. Kendi hastanelerinde sadece 9 yaşındaki Zeynep adlı kız çocuğunun solunum cihazın bağlandığını kaydeden Ceyhan, 9 günlük solunum cihazı ve 10 günlük yoğun bakımın ardından Zeynep'in sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 12:00