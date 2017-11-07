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Çocuğunuz Yemek Yemiyor mu?

Ebeveynlerin neredeyse çoğu, çocuklarının iştahsız olduğundan şikayet ediyor. Özellikle belli yaş grubundaki çocuklarda bu iştah dengesini oturtmak çok zor olabiliyor. İştah bir azalırken bir artabiliyor ve arttığı süre zarfında da çoğu çocuk abur cubur ile karnını doyurup iştahını kapatıyor. 

07 Kasım 2017 Salı 10:38
Çocuğunuz Yemek Yemiyor mu?

Çocuğun ilk model olarak aldığı kişiler özellikle okul çağına kadar anne ve babasıdır. Ebeveynlerin nasıl bir yeme alışkanlığı varsa çocukta da aynısı görülür. Çocuğun yemek yeme süresi 20 dakika olacak şekilde belirlenmelidir. Çocuğunuzun sizinle beraber yemek yapmasına yardım etmesini sağlamanız gerekiyor. Çocuğa bu konuda izin vermek, olanak sağlamak onu yemeye karş,ı daha iştahlı hale getirecektir. Ve hazırlanacak yemeklerin çocuğun dikkatini çekecek şekilde olmasına özen göstermek çocuğa yemeklerin daha sempatik gelmesini sağlayacaktır. Sebzelerin şekli ve süsü onların dikkatini çekecektir.
Annelere Öneriler

  • Çocuğunuzun televizyon karşısında yemek yemesine izin vermemek gerekiyor.
  • Zor yenen sebzeleri garnitür olarak karşısına sunmalısınız
  • Çocuklar tek başına yemek yemeyi severler. Onlara bu konuda öncelik sağlamanız gerekmektedir.
  • Su içmesine özen göstermesi için yardımcı olmalısınız
  • Şeker besinli yiyecekleri ödül olarak sunmamak gerekiyor.


Psk ve Uzman Aile Danışmanı

Serap Ağalar

Son Güncelleme: 07.11.2017 10:47
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