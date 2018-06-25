'Cinsellik sonradan öğrenilir'

ADANA, () - CİNSEL Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Adana Şube Başkanı Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Taner Canatar, cinselliğin sonradan öğrenildiğini belirterek, sağlıklı cinselliğin yaşanılabilmesi için doğru bilgilere sahip olunması gerektiğini söyledi.

CİSED Adana Şube Başkanı Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Canatar, cinselliği öğrenen ve geliştirerek, mutlu olan tek canlının insan olduğunu söyledi. Toplumda, cinsel ilişkide bulunmanın, doğuştan gelen yetenek olduğuna inanıldığını kaydeden Canatar, bunun doğru olmadığını belirtti. Dr. Canatar, "Toplumca seks yapmayı doğuştan bildiğimizi sanırız. Hatta zamanı geldiğinde çok iyi seks yapacağımızı zannediyoruz. Oysa nasıl okuma, yazma okulda öğreniliyorsa seks de tecrübe kazandıkça sonradan öğrenilir. Öğrenme sürecinde deneyim çok önemlidir. Nasıl acemi bir şoför ilk başlarda zorluk çekerse insanlar da cinsel yaşamlarının başında benzer sıkıntılar çekerler" dedi.

Cinselliğin doğal olduğu kadar öğrenilen boyutları da olduğunu dile getiren Dr. Canatar, "İyi seksin daha güzel görünmekle ya da performansla bir alakası yok. Cinselliğin, doğal olduğu kadar öğrenilen ve seçilen boyutları da vardır. Cinselliği öğrenme sürecinde insanların kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen, cinselliğe ve üremeye yönelik kalıpları, cinsel mitleri önemli bir yer tutar. Her cinsel uyarı, cinsel eyleme yol açmaz. İnsanoğlu, cinsel uyarıyı eyleme dökmek, baskılamak veya başka bir alana yönlendirmek arasında denge kurmak durumundadır. Bu konuda toplumun koyduğu sınırlar, koşullar kadar cinsel mitler de belirleyici rol oynar. Bu nedenle insanlarımıza öğretilen cinselliğe dair kural ve kavramların bir kısmı yıkıcıdır. Haz veren hoş bir seks yaşantısına hazırlık yapma açısından da yetersizdir" diye konuştu.

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