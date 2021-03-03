Çinli uzmandan pandemi yorumu: En az 2 yıl sürer!

Koronavirüs salgınının ne zaman biteceğine dair bilgi karmaşası insanların kafasını karıştırıyor. Bir yandan aşılama sayılarının artması ve koronavirüsü atlatan kişilerin de buna eklenmesiyle birlikte bir sürü bağışıklığının oluşacağı kaydediliyor. Öte yandan ise İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya gibi yerlerde ortaya çıkan koronavirüs mutasyonlarının sürü bağışıklığını yenebileceği uyarısı yapılıyor. Önlem alınmaması durumunda mutasyonların aşıları da etkisiz hale getirebileceği konuşuluyor.

"Dünya genelinde sürü bağışıklığı kolay oluşmaz"

Salgının bitiş tarihine ilişkin sorulara yanıt veren Çinli epidemiyolog Cong Nanşan, dünya genelindeki bir sürü bağışıklığı oluşmasının 2 ila 3 yıl süreceğini belirtti. Edinburgh Üniversitesi'nin düzelediği konferansa online olarak katılan Nanşan, aşının dünya geneline yayılması için küresel bir dayanışma duygusunun esas alınması gerektiğini ifade etti. Uygulanan pandemi kısıtlamalarında yapılan gevşemelerin şu an için erken olabileceğine değinen Nanşan, salgının dünya genelinde yok edilmesinin zannedildiğinden çok daha zor olduğunu kaydetti.

Fauci: "Acele edilirse işler tersine döner"

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci de Nanşan'ın bu görüşlerie katıldı ve aceleci davranılması durumunda salgının eski haline dönebileceğini belirtti. Covid-19 virüsünün 3D modelini tasarlayan Fauci, bu modeli Smithsonian Enstitüsünün Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi'ne verdi. Müzenin müdürü Anthea Hartig, Fauci'nin milyonarca hayatın kurtarılmasında oynadığı önemli rolden bahsetti. Müze tarafından Anthony Fauci'ye "Büyük Amerikalılar Madalyası" verildi. Fauci ise böyle bir ödüle lâyık görülmenin mahcup edici olduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 16:22