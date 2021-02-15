Çin'e giden DSÖ heyetinden flaş açıklama: Aralık ayında yayılmıştı!

Çin'e koronavirüsün kaynağını tespit etmek üzere giden DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyetinden Embarek flaş bir açıklamada bulundu. Embarek, 2019 senesinin Aralık ayında koronavirüsün Vuhan şehrinde yayılmış durumda olduğunu ve bunun yeni bir bulgu olduğunu ifade etti.

"1.000 kişi daha enfekte olmuş olabilir"

2019 senesinin Aralık ayında Vuhan'da kayıtlara geçen vakaların haricinde minimum 1.000 kişinin daha koronavirüsle enfekte olmuş olabileceğini kaydeden Embarek, burada koronavirüsün boyutunun tahmin edilenden daha büyük olduğuna ilişkin delillere ulaşıldığını dile getirdi. Embarek, Vuhan şehrinde 8 Aralık 2019 tarihinde koronavirüsle enfekte olan ilk şahısla görüşmede bulunduğunu belirterek, Çinli bilim insanları tarafından DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) araştırmacılarına 174 koronavirüs vakası örneği sunulduğunu aktardı.

"Genetik dizilerini inceledik"

2019 senesinin Aralık ayında Vuhan şehrinde koronavirüse yakalananlara ilişkin örnekleri değerlendirdiklerini kaydeden Embarek, burada koronavirüse ait 13 değişik genetik dizisi elde ettiklerini söyledi. Embarek, Çin'in şu ana kadar araştırılmasına müsaade etmediği çok sayıda kan örneğine ulaşılabilmesi için çağrıda bulundu.

"Ham bilgileri vermiyorlar" iddiası

Dün açıklamada bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivian, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) koronavirüsün kaynağının tespit edilmesine yönelik süreç konusunda endişelendiğine dikkat çekmişti. Sullivian, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından hazırlanan raporun bağımsız bir niteliğe sahip olması ve Çin hükümeti tarafından söz konusu rapora müdahalede bulunulmaması gerektiğini söylemişti.

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), koronavirüsün ne zaman ve ne şekilde bulaşmaya başladığını tespit etmelerine katkı sağlayabilecek ilk koronavirüs vakalarına ilişkin ham bilgilerin Çin tarafından verilmediğini ileri sürmüştü. Koronavirüsün kaynağının bulunması konusunda Çin tarafından şeffaf bir tutum sergilenmediğine ilişkin tepkiler ortaya çıkmıştı.

Söz konusu iddialara ilişkin açıklamada bulunan Çin'in Washington Büyükelçiliği, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) koronavirüs hususunda uluslararası iş birliğine büyük oranda hasar verdiğini bildirmişti. Açıklamada, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) bu konuda şeffaf ve ciddi bir tavır içerisinde olmasının ve DSÖ'ye (Dünya Sağlık Örgütü) destek vermesinin umut edildiği kaydedilmişti.

4 senaryo mevcut

Embarek, daha önce yaptığı açıklamada, koronavirüsün kaynağına ilişkin 4 senaryonun değerlendirildiğini söylemişti. İşte o senaryolar:

- Koronavirüsün hayvanlardan direkt insanlara bulaşması,

- Koronavirüsün taşıyıcı hayvan türlerinden insanlara bulaşması,

- Koronavirüsün donmuş ürünlerden insanlara geçmesi,

- Koronavirüsün Vuhan şehrinde bulunan bir laboratuvardan sızması.

Embarak, koronavirüsün Vuhan şehrinde bulunan bir laboratuvardan yayılmış olma olasılığının çok düşük olduğuna dikkat çekerek, koronavirüsün kaynağına ilişkin yapılacak araştırmalarda artık laboratuvar olasılığının devre dışı bırakılacağını ifade etmişti. Koronavirüsün hayvanlardan insanlara bulaştığına dair önemli verilere ulaştıklarını kaydeden Embarek, bunun hangi hayvandan bulaştığının ise henüz tespit edilemediğini dile getirmişti. Embarek, koronavirüsün donmuş gıdalardan da insanlara bulaşmış olabileceğini söylemişti.