Çin Aşısı Ertelendi Mi? Aşıda Son Dakika Gelişmeleri

Tüm dünyanın gözü aşılardan gelecek olumlu haberlere odaklanmış durumda. Aşı gelişmeleri ise dünyanın dört bir tarafında devam ediyor. Bunların içinde ise Almanya’da iki Türk bilim insanı tarafından geliştirilen ve Çin’de Sinovac aşısı ülkemizde en çok merak edilenlerden. Özellikle de Çin Aşısının ülkemize geleceği Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca tarafından da duyurulmuştu.

Fakat son dakika gelişmeleri ise gelmeye devam ediyor! gelen son dakika açıklamalarına göre Brezilya’da Çin’in geliştirdiği Sionav aşısına dair son aşama sonuçlarının açıklanması ertelendi!

Brezilya’daki araştırmacılar Çin tarafından geliştirilen korona virüs aşısına dair ilk verilerde %50’den fazla etkisi olduğunu duyurmuştu fakat gelen son dakika haberine göre Sinovac firması talebine göre üçüncü faz deneme sonuçları şimdilik açıklanmayacak.

AŞI DENEMELERİNİ TAMAMLAYAN İLK ÜLKE BREZİLYA

Öte yandan CoronaVac adlı aşı için üçüncü faz denemelerini tamamlayan ilk ülke ise Brezilya’ydı. Aralık ayının başında sonuçların açıklanmış olması gerekiyordu. Fakat şirket tarafından üçüncü kez talep edilmesiyle birlikte sonuçlar açıklanmadı.

Açıklama olarak ise üçüncü faz denemesinin tüm sonuçlarının toparlanıp birleştirileceği öne sürüldü.

Sap Paolo’da bulunan Butantan Enstitüsü görevlileri ise aşının sonuçlarının iki hafta içerisinde açıklanmasını istediklerini söylediler.

Çin tarafından geliştirilen bir diğer aşı Sinopharm ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) denenmişti. 9 Aralık günü yapılan denmelerde 125 ayrı milletten toplam 31 bin gönüllü üzerinden gerçekleşmiş olan denemelerin sonuçları da açıklanmıştı. Aşının %86 oranında başarılı olduğu belirlenmiş ve yaygın kullanım için onay alınmıştı.

TÜRKİYE’DE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

CoronaVac üçüncü faz çalışmalarında ise Brezilya’nın yanı sıra Türkiye ve Endonezya’da bulunuyor. Endonezya yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar da ise çalışmaların devam ettiği ve sonuçlarında 2021 yılının ilk ayında açıklanacağı duyurulmuştu.

Türkiye tarafından yakın zaman içerisinde üçüncü faz sonuçlarının duyurulması bekleniyor.