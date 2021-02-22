Çılgın Türk doktorun ilginç koleksiyonu!

Koleksiyon denilince akla gelen ilk şeylerden pul koleksiyonudur. Kimi futbolcu kartlarını biriktirir, kimi ilginç gazete haberlerini... Bazı kişiler ender hayvan kemiklerinin koleksiyonunu yaparken bazıları da artık basımı yapılmayan eski kitapları biriktirir. Hatay'da yaşayan 74 yaşındaki Üroloji Uzmanı Dr. İzzettin Zan ise çok daha farklı bir koleksiyona sahip. Yaklaşık 46 yıllık meslek hayatında birbirinden zorlu ameliyatlara giren Dr. İzzettin Zan, üroloji uzmanı olarak görev yapıyor. Zan, girdiği binlerce ameliyatta hastalardan çıkardığı yüzlerce böbrek taşının koleksiyonunu yapıyor.

"Böbrek ameliyatı için arkadaşlarla yarışa girdik"

Böbrek taşı koleksiyonunu ofisinde sergileyen Dr. İzzettin Zan'ın bu sıradışı koleksiyonu büyük ilgi çekiyor. Yanlış beslenme şekilleri ve su tüketiminin azlığından dolayı böbrek taşlarının oluştuğunu kaydeden Zan, halen daha bir özel hastanede çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Doktorluk eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gördüğünü kaydeden Zan, üniversitede az olan böbrek taşı ameliyatlarıyla ilgili arkadaşlarıyla adeta yarışına girdiğini kaydetti.

Hatay'da görev yapmaya başladıktan sonra ameliyatlarda birbirinden ilginç taşlar çıkardığını belirten Zan, özellikle sıcak bölgelerde "az su tüketimi ve terleme" nedeniyle böbreklerdeki taş üretiminin fazla olduğuna değindi. İlginç koleksiyonunu sergileyen Zan, böbrek taşı oluşumunun en büyük nedenlerinin az su içme, hareket azlığının, fazla acılı ve baharatlı gıdaların tüketilmesi olduğunu dile getirdi.

"Aklıma bile gelmeyecek şeylerle karşılaştım"

Görev süresi boyunca yaklaşık 2 bin ameliyata girdiğini kaydeden Zan, bulduğu ilginç taşların koleksiyonunu yapmaya karar verdiğini aktardı. Beklemediği kadar ilginç taşlarla karşılaştığını ifade eden Zan, taşları gören vatandaşların korkarak su içmeye başladığını dile getirdi.

İnsanların böbrek yollarında ve idrar yollarında oluşan taşların görenlerin hayret ettiğine değinen Dr. İzzettin Zan, bir kadından çıkardığı 22 santimetre uzunluğundaki taşı görünce küçük dilini yuttuğunu söyledi. Karşılaştığı ilginç vakaların birinde bir erkek hastadan 650 gram ağırlığındaki taşı çıkardıklarını belirten Zan, 75 yaşındaki bir hastadan çıkardıkları 12 böbre taşının en küçüğünün bir kestane kadar olduğunu kaydetti.