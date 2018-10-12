Çiftçilere süt hijyeni eğitimi verildi

İSTANBUL, () – İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen ‘Süt Hijyeni ve Sanitasyon Eğitimi’ ilk olarak Silivri Danamandıra Mahallesinde başladı. 7 ilçede 29 farklı noktada verilecek eğitimlerde mahalle sakinlerine süt ve süt ürünlerinin daha hijyenik ve sağlıklı olması adına bir dizi önlem ve bilgi aktarıldı.

İBB, süt ve süt ürünlerinin sağlıklı, bilinçli ve ekonomik olarak üretilerek nihai tüketiciye ulaştırılabilmesi amacıyla çiftçilere ‘Süt Hijyeni ve Sanitasyon’ eğitimi vermeye başladı. 7 ilçede 29 farklı noktada verilecek eğitimlerin ilki Silivri Danamandıra Mahallesinde başladı. İBB Veterineri Ahmet Keskin tarafından verilen eğitimde mahalle sakinlerine süt ve süt ürünlerinin daha hijyenik ve sağlıklı olması adına bir dizi önlem ve bilgi aktarıldı.

“AVRUPA STANDARTLARINDA SÜT ÜRETECEKLER”

İBB Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Ahmet Keskin yaptığı açıklamada, “Maalesef süt üreticilerimiz temel bazı hijyen konularını göz ardı ederek, kaliteli süt üretemiyorlar. Biz bu eğitimlerle üreticilerimizi bu konuda bilinçlendirerek daha sağlıklı sütün ulaşmasını hedefliyoruz. Böylece Avrupa standartlarında kaliteli bir süt üretimi gerçekleştirecekler. Yetiştirici birlikleri ve muhtarlarla iletişime geçip eğitim yerlerini belirliyor ve sonrasında yetiştiricilerimizi davet ediyoruz. Eğitimlerimizi yüz yüze olacak şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi.

“TEMİZLİK EN ÖNEMLİ ŞEY”

Eğitime katılan mahalle sakini Arif Meriç ise, “İnsanlara çok büyük yararı var. Temizlik en önemli şeydir. Sütte özellikle çok önemlidir. Bazı şeyleri kimse bilmiyor. Süt kesik mi değil mi diye bazı insanlar tadıyorlar. Bunlar çok yanlış şeyler” diye konuştu.

Silivri Danamandıra Mahalle Muhtarı Cengiz Çelik de, bu gibi eğitimlerin olmasının insanlar ve hayvanlarla uğraşanların yararına olduğunu ve bu gibi eğitimlerin daha sık olmasının faydalı olacağını dile getirdi.

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)