Çift maske daha mı etkili? Çift maske kullanımına ilişkin dikkat çeken araştırma!

Dünya genelinde mutasyonlu koronavirüsün yayılması üzerine çift maske kullanımı gündeme geldi. Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri de son dönemde mutasyonlu koronavirüse karşı korunabilmek için 2 metrelik fiziki mesafeyi ve çift maske kullanımını önermeye başladı. Peki bu konuda yapılan araştırmalar ne diyor?

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) gerçekleştirilen bir incelemede, solunum gerçekleştirebilen iki tane yapay kafa kullanıldı. Söz konusu kafalardan birine bir tane maske, diğer kafaya ise çift maske takıldı. Daha sonra yapay kafalara 2 metrelik bir uzaklıktan koronavirüs partikülleri ile aynı boyutlara sahip olan partiküller salındı. Bir tane maskenin bulunduğu yapay kafada söz konusu partiküllerin yüzde 40'ının önlendiği tespit edildi. Çift maskenin bulunduğu yapay kafada bu partiküllerin yüzde 80'inin önlendiği belirlendi.

"Herkes çift maske kullanırsa..."

Dr. Brooks isimli araştırmacı, aynı ortamda bulunan tüm insanların çift maske kullanması halinde koronavirüs partiküllerinin büyük çoğunluğunun yani yüzde 95'inin önlenebildiğini dile getirdi. Söz konusu araştırmacı, herkesin mümkün olduğunda maske kullanmasını sağlamanın ardından maske kullananların da bu maskeden en uygun biçimde faydalanmalarını sağlamanın gerekli olduğunu ifade etti.

Kılavuz güncellendi

CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) tarafından koronavirüsle mücadele kılavuzu güncellendi. Cerrahi maskenin üstüne bez maske takılması durumunda cerrahi maskede bulunan boşlukların kapatılabileceği, böylece koronavirüse karşı daha fazla koruma sağlanabileceği ifade edildi.

Tüm markalarda aynı sonucun çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor

Araştırmacılar, söz konusu incelemeden kesin bir netice çıkmadığını çünkü sadece bir markaya ait bez maskeler ile cerrahi maskelerin kullanıldığını dile getirdi. Bu nedenle tüm markalarda aynı sonucun çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Fakat yine de araştırmacılar, çift maske kullanımının daha etkili olacağı düşüncesine sahipler.

Türkiye'de son durum

Mutasyonlu koronavirüse karşı çift maske kullanımının önemi artmış görünüyor. Peki Türkiye'de mutasyonlu koronavirüste gelinen durum ne?

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün şu ana kadar 33 şehirde tespit edildiğini belirtti. Koca, Türkiye'de şimdiye dek 263 kişinin İngiltere mutasyonu ile enfekte olduğunu dile getirdi. 23 kişinin Güney Afrika mutasyonuyla enfekte olduğunu ifade eden Koca, 160 tane de kökeni netlik kazanmayan mutasyona rastlandığını kaydetti. Koca, İngiltere mutasyonunun bulaşıcılığını giderek artırdığına dikkat çekti. Tüm şehirlerde son iki hafta içerisinde vaka artışı yaşandığını belirten Koca, mutasyonlu koronavirüse rastlanılan bölgelerde ciddi bir artış yaşandığına dair bir gözleme şimdilik sahip olunmadığını dile getirdi. Koca, Pazartesi gününden itibaren vaka sayılarının il bazında açıklanacağını belirterek, bu nedenle her il veya ilçede koronavirüse karşı farklı tedbirler alınabileceğini söyledi. Kısıtlamaların esnetilmesi konusunda koronavirüs tablosunun değerlendirileceğini ifade eden Koca, vaka artış hızı konusunda beklenen düşüşe ulaşılması halinde gerekli önlemler eşliğinde esnemeye gidilebileceğini aktardı.