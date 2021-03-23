Cerrahpaşa Profesörü Uyardı! Acil Servislerde Yer Yok

Korona virüs pozitif vakaların ve temaslı kişilerin her geçen gün daha da artması ile birlikte yoğun bakım odalarında ve acil servislerde yoğunluk olduğu haber öğrenildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İbrahim İkizeli konu hakkında açıklamalar yaptı ve güncel hastane durumları değerlendirdi. Bir hafta içerisinde Covid-19 sebebi ile başvuru yapanların sayısının 100'ü bulduğunu belirten İkizeli, geçen hafta bu sayının 15 olduğunu belirtti. Bir hafta içerisinde 4- 5 kat artış gösteren başvuru sayısını açıklayan doktor, “Bu şekilde devam ederse acil servislerde başka hasta bakamaz olacağız.” ifadelerinde bulundu.

Her geçen gün katlanarak artan vaka sayıları sonucunda yoğun bakım servisinde ve acil servislerde başvuru sayısında artış görüldüğü öğrenildi. Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Oktay Demirkıran ise bu hafta ile geçtiğimiz haftayı karşılaştırdı. Edinilen son bilgilere göre korona virüs rakamları son günlerde tırmanışı geçti ve katlanarak artmaya devam etti. Doktorlar tarafından yapılan tedaviler sürdürülürken yoğun bakımda bulunan hasta sayısında ve acil servislere yapılan başvuru sayılarında artış olduğu gözlemlendi.

Hastanelerde yaşanan doluluk oranlarının artması ile ilgili Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Anabilim dalında görev yapan Profesör Doktor Oktay Demirkıran, geçen haftaya göre bir tırmanış olduğu konusuna açıklık getirdi. Pandemi ile olan savaşta belli bir noktaya geçildiğini açıklayan Demirkıran, mutant virüslerin etkisi ile yeni bir artış yaşandığını söyledi. Yoğun bakımda bulunan hasta sayısının da azalma gösterdiğini söyleyen Profesör Doktor, geçen hafta bu durumun sona erdiğini açıkladı. Hasta sayılarının artmaya başladığını ifade eden Demirkıran, ikinci dalgadaki kadar yüksek bir hasta sayısının yoğun bakıma girişi olmadığını ancak servislerdeki hasta sayısının artması ile birlikte tehlikenin devam ettiğini belirtti.

Temkinli davranıldığını ve tedbirler alındığını belirten doktorlar, artan hasta sayıları ile tekrar başa çıkılmasını umduklarını ifade etti. Bu durumda en önemli olan faktörün alınan tedbirler olduğunu belirten Profesör Doktor Demirkıran, “Önlemlere uyulduğu sürece ciddi bir fark olacaktır” dedi. Artık yaşın da bir kriteri olmadığını belirten Demirkıran, hem genç yaşta hem de 30 yaşlarında olan hastaların ağır bir şekilde virüsü kaptığını anlattı.