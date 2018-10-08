“Cerrahi işlem olmadan kilo vermek isteyen mide botoksunu tercih ediyor”

İSTANBUL, () – BUGÜNE kadar yüzü gençleştirmek, terleme sorununu ortadan kaldırmak veya migren ağrılarını tedavi etmek için kullanılan botoks artık obezite tedavisinde de kullanılıyor. Mide botoksu ile kasların kasılma süresinin yavaşladığını ve besinlerin daha uzun sürede sindirildiğini ifade eden Op. Dr. Kemal Hünerli, “Pek çok yöntemi deneyip kilo veremeyen, cerrahi işlemler istemeyen hastalara uygulanıyor. Hedef 1 yılda var olan kilonun yüzde 20-30’unu vermek. Yani 100 kilo olan bir insanın 1 yıl içerisinde 70 ila 80 kiloya kadar düşmesi amaçlanıyor” dedi.

Mide botoksunun endoskopi gibi hastaya sedasyon yani derin uyku hali verilerek gerçekleştirildiğini ifade eden Memorial Hizmet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Kemal Hünerli, “İşlemde botoks mide kaslarına enjekte edilmekle birlikte bu sayede bu kasların kasılma süresi yavaşlar ve besinler daha uzun sürede sindirilir hale gelir. Yani bu işlemle hastanın acıkması ve daha çok yemesine sebep olan sinir geçici olarak felç edilir. Dolayısıyla hasta işlemden sonra fazla yemek yiyemez, çabuk doyar ve daha az acıkır” diye konuştu.

“CERRAHİ İŞLEM İSTEMEYEN HASTALARA UYGULANIYOR”

İşlemin 10-15 dakika gibi bir süre içerisinde yapıldığını dile getiren Op. Dr. Hünerli, “İşlem bitiminden yarım saat ila 1 saat sonra hasta ağızdan sıvı gıdasını alarak taburcu edilir. Uygulanabilirliği kolay olan mide botoksu, yoğun tempoda çalışan ve kilo vermeye çalışan hastalar için ideal bir yardımcı yöntemdir. Pek çok yöntemi deneyip kilo veremeyen, cerrahi işlemler istemeyen hastalara uygulanır” dedi.

“MİDE BOTOKSU İLE TOKLUK HİSSİNİZİ UZATABİLİRSİNİZ”

Mide botoksunun, vücut kitle indeksi 30 ile 40 arası olan obezite sınırındaki hastalara uygulandığını kaydeden Op. Dr. Hünerli, “Mide botoksunda amaç midenin boşalımını geciktirmek, tokluk hissini uzatmaktır. Kendisini tok hisseden kişi böylece az porsiyonlarla doyabilmektedir. Bu anlamda mide botoksu direkt olarak kilo verdirmez, kilo vermeye yardımcı olan bir yöntemdir” diye konuştu.

“VERİLEN KİLOLAR KALICI OLUR”

“Bir bakteriden elde edilen protein olan botoks; genellikle nörolojik hastalıklar, terleme tedavisi ve bazı ürolojik rahatsızlıkların tedavisinde kulanılmaktadır” diyen Op. Dr. Hünerli, “Ancak son zamanlarda kilo verme tedavilerinde de kullanılarak başarılı sonuçlar alınmaya başladı. Ciltteki tedaviden farklı olarak uygulanan mide botoksunda endoskopik yöntem kullanılmaktadır. Botoks uygulanan hasta yaşam tarzında yaptığı değişiklikler ile güvenli ve kalıcı bir şekilde kilo verebiliyor” ifadelerini kullandı.

“KALORİ KISITLAMASI GEREKİYOR”

Mide botoksuyla yeni yaşam tarzına adım atan hastaların öğünlerinde mutlaka kalori kısıtlaması yapması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Hünerli, “Botaks yönteminden daha iyi bir sonuç almak için hastaların mutlaka diyetisyen kontrolünde olması ve egzersizi hayatının bir parçası yapması gerekir” dedi.

“BİR YILDA KİLONUZUN YÜZDE 30’NU VEREBİLİRSİNİZ”

Bilinen nörolojik bir hastalığı olmayan, midesinde ülser veya büyük bir fıtığı bulunmayan tüm hastalara rahatlıkla mide botoksunun rahatlıkla yapılabildiğini dile getiren Op. Dr. Hünerli, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Bu yöntem kalıcı kilo vermenin yolunu açıyor. Mide botoksu uygulamasında hedef 1 yılda var olan kilonun yüzde 20-30’unu vermektir. Yani 100 kilo olan bir insanın 1 yıl içerisinde 70 ila 80 kiloya kadar düşmesi amaçlanmaktadır. Burada en hızlı kilo verme süreci ilk 1 aydır. İlk 1 ayda hastalar 10 ila 15 kilo verebilir. Sonrasında ise kilo vermeye devam eden hasta, yıl sonunda hedeflenen yüzde 30 rakamına ulaşabilir”

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