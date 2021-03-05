CDC yayımladı: Zombi kıyameti tavsiyeleri!

Tarihin en ünlü kâhini olan astrolog ve filozof Nostradamus, yaşadığı 16'ıncı yüzyılda birçok komplo teorisi üretmişti. Bu komplo teorilerinden biri de 2021 yılında dünyada bir zombi salgınının başlayacak olmasıydı. Nostradamus'un bu teorisi nedeniyle ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) konuya ilişkin bir yazı yayımladı. 2011 yılında CDC'nin sitesine eklenen "Zombi Kıyameti İçin Tavsiyeler" bölümüne güncelleme yapıldı. Açılış sayfasında zombi kıyametiyle ilgili hazırlığın neden CDC'nin sitesinde yer aldığının insanlar tarafından merak edileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Şakayla karışık afet tavsiyeleri!

En az 72 saat yetecek seviyede evde yiyecek,

Su ve tıbbi malzemeler,

Yedek güç kaynakları,

Tıbbi kayıtlar.

Çeşitli afetlere hazırlıkla ilgili tavsiyeleri sitesine yükleyen CDC'nin zombi kıyametiyle ilgili şaka yaptığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin bilgi veren CDC, birçok farklı felaket senaryosuna dair bilgiler paylaştıklarını, bunun amacının da yaptıkları gerçek uyarıları geniş kitlelere yaymak olduğunu bildirdi. Yazıda özellikle öğretmenlerin dikkat etmesi gerektiğini kaydeden CDC, "Bir kit alıp plan yapın ve hazırlığı elden bırakmayın" uyarısını yaptı. Zombi kıyameti de dahil bütün felaketlerde ihtiyaç duyulacak şeylerin temelde aynı olduğunu bildiren CDC, bunları şu şekilde sıraladı:

Uzmanlardan "zombi kıyameti hazırlığı" yorumları!

Zombi kıyameti halinde evde saklanacak bir ye bulunması gerektiğini ifade eden CDC, zombi tarafından ısılması halinde herkesin evde belli ilaçları bulundurması gerektiğini kaydetti. Felaket anında eve kapanacak her kişi için günlük 1 galon su saklanması gerektiği belirtildi. CDC'nin zombi kıyametiyle ilgili uyarılarını yorumlayan uzmanlar, tavsiyelerin oldukça yerinde olduğunu vurguladı. Konuya ilişkin yorumda bulunan doğal afete hazırlık eğitmeni Cheryl Nelson, "afete hazırlanmanın eğlenceli ve yaratıcı yollarının" anlatıldığı raporun kesinlikle çok akıllıca olduğunu dile getirdi. Sosyoloji profesörü olan Lee Clarke ise zombi kelimesinin yerine "sel" ya da "deprem" kelimelerinin konulması durumunda yapılan bütün uyarıların doğru olduğunun anlaşılacağını aktardı.