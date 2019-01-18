Çatak'ta 'Gebe Okulu' açıldı

VAN'ın Çatak ilçesi Devlet Hastanesi’nde, kadınlara ilk günden doğuma kadar olan süreçle ilgili bilgilerin verileceği 'Gebe Okulu' hizmete girdi.

Açılışa Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ile eşi Pınar Türkmen, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Çatak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tarık Temel, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mehmet Uca, sorumlu Ebe Melek Çetiner, doktor ve hemşireler katıldı. Sorumlu Ebe Melek Çetiner, açılışın ardından Çatak Devlet Hastanesi Gebe Okulu'nda verilecek olan eğitim ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hastane Başhekimi Tarık Temel ise Gebe okulunun hedeflerinden bahserek şöyle konuştu:

"Okulumuzda, doğum ve doğum sonrası dönemdeki duygusal durumları ile baş etmeyi öğretmek, kendilerini anne ve babalığa hazır hissetmelerini sağlamak, eşlerin arasında güçlü ilişkiler ve verimli bir işbirliği oluşturabilmek, doğum eylemiyle baş etmeyi öğretip olumlu bir doğum deneyimi kazandırabilmek, doğum şekline karar vermek konusunda kişinin kendisini güçlü hissetmesini sağlamak, bebek bakımına yönelik becerileri kazandırmak, gebenin doğum sonrası dönemde rahat bir lohusalık geçirmesini sağlamak, gebenin korku, ağrı, gerginlik döngüsünü kendi başına baş etme mekanizmasıyla yok etmesini, aynı zamanda ağrısız bir doğum yapmasını sağlamak ve anne sütü ile beslenmenin faydaları da anlatılacak."

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen de, gebe okulu sayesinde gebelerin ve anne-baba adaylarının görevliler tarafından bilgilendirileceğini söyledi. Türkmen, "Özellikle köylerimizde halk arasında kulaktan dolma bilgiler bilgi kirliliğine neden olmakta, anne adayları hamilelik süresince sorunlar yaşamaktadır. Doğru bilgiyle donanmış bilinçli anne-babalar, geleceğin bilinçli nesillerini yetiştirecektir. Bu amaçla açılan gebe okulumuz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.



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