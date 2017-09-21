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Büyük fedakarlık ... Eşine böbreğini verebilmek için 20 kilo zayıfladı !

Yozgat'ta yaşayan 50 yaşındaki Aynur Yazıtaş , böbreklerinden rahatsız olan ve sürekli diyalize giren eşi 55 yaşındaki Gazi Yazıtaş'a böbreğini verebilmek için tam 20 kilo verdi.

21 Eylül 2017 Perşembe 16:14
Büyük fedakarlık ... Eşine böbreğini verebilmek için 20 kilo zayıfladı !

Uzun süredir diyalize giren eşi Gazi Yazıtaş'a böbrek nakli yapılması gerektiğinin doktorlar tarafından iletilmesi üzerine, aranılan böbreği bulamadıklarını belirten Aynur Yazıtaş, yapılan tetkikler sonucu kendi böbreğinin eşine naklinin yapılabileceğini öğrendi. Fazla kilolarından kurtulması gerektiği kendisine söylenmesi üzerine Aynur Yazıtaş, diyet yaparak, doktorların kontrolünde 20 kilo verdi.
Yozgat Şehir Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Yazıtaş çifti ameliyata alındı. Aynur Yazıtaş'tan alınan böbrek Gazi Yazıtaş'a nakledildi. Böbrek nakli olup, sağlığına kavuşan Salih Yazıtaş ise "Böbrek yetmezliği olduğumu öğrendikten sonra diyaliz ve nakil arasında tercih yapmam gerekiyordu. Doktorumla nakil konusunda yeterli bilgi aldıktan sonra nakil olmaya karar verdim. Eşim böbreğini vermek istedi, bu süreç içerinde fazla kilolarından kurtularak 20 kilo verdi. Şimdi ikimiz de sağlığımıza kavuştuk" dedi.

HASTALARA TAM DESTEK

Yozgat Şehir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Mehmet Emin Demir, hastanenin laboratuar ve tıbbi cihaz alt yapısının yeterli olduğunu belirterek, "Yozgat dışındaki merkezlerde böbrek nakli olan hastalarımız geçmiş yıllarda herhangi bir sorunla karşılaştıklarında, Antalya, İstanbul gibi uzak mesafedeki sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda kalıyordu. Mevcut şehir hastanemiz bünyesinde organ nakli için kullanılan ilaçların kan düzeyleri, böbreğin her türlü yapısal ve fonksiyonel değerlendirme testleri ve görüntüleme yöntemleri, plazma değişim tedavileri yapılabiliyor" dedi.
Demir, kronik böbrek hastalığının giderek önem kazanan ciddi bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekerek, kronik böbrek hastalığının 5 evresinin bulunduğunu, beşinci evreye gelmiş hastaların hayati risk oluşturabilecek bir durumla karşılaşmaması için ya diyaliz seçeneklerinden birini, ya da canlı veya kadavradan böbrek alması gerektiğini anlattı. Demir, "Yaşlı nüfusun ağırlıkta olduğu Yozgat ilinde geçmiş yıllarda yetersiz bilgilendirmeden dolayı böbrek nakline istekli hasta sayısı çok azdı. Ancak daha hastalığın erken dönemlerinden itibaren kurduğumuz güçlü diyaloglarla uygun hastalarımızı Yozgat dışındaki nakil merkezlerine koordineli bir şekilde yönlendiriyoruz. Bu yıl içinde çeşitli merkezlerde 15'e yakın başarılı nakil gerçekleşti ve hastalarımız nakil sonrası her türlü tıbbi sorun ve takip için Yozgat Şehir Hastanesi Nefroloji Kliniğine başvurmaktadırlar, şehir dışına sevkler minimum düzeylere inmiştir" diye konuştu. 

KIZ KARDEŞİ BÖBREĞİNİ VERDİ

Kontrolleri için Yozgat Şehir Hastanesine gelen Zülbiye Aslaner isimli hasta ise böbrek nakli için tüm aile fertlerinin seferber olmasına karşın, kan uyuşmazlığı nedeniyle Fransa'da yaşayan kız kardeşinin kendisine böbreğini verdiğini kaydetti. Aslaner, "Testler yapıldı, kardeşimin böbreğini vermesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. Doktorumuzun da koordinasyonu ile İstanbul'da nakil işlemi gerçekleşti. Bu süreçte herhangi bir sorun yaşamadım. Şimdi kontrollerimiz için Yozgat Şehir Hastanesine geliyorum" ifadelerini kullandı.

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