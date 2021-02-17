Burun Estetiği Nedir? Nasıl Yapılır?

Estetik açıdan en sık tercih edilen bölgelerden biri burun bölgesidir. Burun bölgesine yapılan ameliyatlar solunum güçlüklerini düzeltmek amacıyla yapılabileceği gibi, fiziksel görünümü düzeltmek için de yapılabilir.

Bunun gibi, fiziksel görünümde değişiklik yaratmak amacıyla yapılan ameliyatlara rinoplasti denilmektedir. Bazen de solunum güçlükleri tedavi edilirken aynı zamanda fiziksel görünüm de düzeltilebilir. Bilindiği gibi burun yüzün orta kısmında bulunur ve bakar bakmaz dikkat çeken bir noktadadır. Özellikle karakteristik burnu olan insanlar estetikten sonra şekillenen burnuyla, uysal ve sempatik bir görünüme kavuşabilir.



Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Günümüzde tıp alanında yaşanan gelişmeler ile burun estetiği çok daha kolay olmaktadır.

Rinoplasti yaptırmak isteyen kişilerin ilk olarak yapması gereken, bir cerraha görünmektir. Cerrah, burun dokunuza bakarak estetik operasyona uygunluğunu ölçer ve hangi işlemleri yaptırmanın sizin için daha iyi olabileceğini belirtir.

Fakat estetik ameliyatı düşünüldüğü gibi kolay bir ameliyat değildir. Her ameliyat gibi rinoplastinin de riskleri mevcuttur. Anestezi esnasında oluşabilecek komplikasyonlar olabileceği gibi, enfeksiyon ve kanama riski de vardır.

Rinoplasti ameliyatından sonra karşılaşabileceğiniz bazı zorluklar vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

- Nefes almada zorluk- Burunda kalıcı uyuşma- Ağrı- Renk değişimi ya da şişlik- Yara iziBu gibi riskleri cerrahınız size söyleyecek ve tıbbi geçmişinizi çıkartarak karşılaşabileceğiniz zorlukları size sunacaktır. Tıbbi geçmiş bu açıdan önemlidir çünkü hemofili gibi kanama bozukluğu olan biriyseniz rinoplasti yaptıramayabilirsiniz.

Burun estetiğinden önce yapılacak işlemlerden biri de, burnun fotoğrafının çekilmesi olacaktır. Böylece, ameliyat öncesi ve sonrası için bir kıyaslama şansı elde edilebilecektir.



İyileşme Süreci Nasıldır?

Burun ameliyatından sonraki iyileşme süreci operasyonun boyutuna bağlı olmakla birlikte, genellikle bir gün içerisinde taburcu olunabilir.

Hasta 6 saat sonra herhangi bir bulantı sorunu yoksa yemek yemeye başlar. Ameliyat sırasında buruna yerleştirilen tamponlar, genellikle 1-2 gün sonra çıkartılır. Burun üzerine yerleştirilen kalıp ise, 1 hafta sonra çıkartılmaktadır.

Rinoplastiden sonra yüzünüzde şişlik ve morlukların oluşması normal bir durumdur ve 1-10 gün içerisinde azalarak geçer.

Burnunuzun şekli bir ayda otursa da, tamamen iyileşerek şekline kavuşması bir yıl içerisinde gerçekleşir. Bu süreçte ödem sorunu gözlemlenmesi normal bir durumdur.

Başarılı geçen bir ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon görünmezse, kişi 1 hafta ila 10 gün arasında iş yaşamına ve hayatına geri dönebilir.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 09:52