Bünyamin'e annesinden böbrek nakledildi, sırada ilik var

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, genetik kemik iliği yetmezliği tedavisi görürken böbrek yetmezliği gelişen Bünyamin Polat'a (15), önce annesinin bağışladığı böbrek nakledildi. Şimdi sırada ilik nakli var.

Siirt'te oturan Cemalettin ve Safiye Polat'ın 5 çocuğundan Bünyamin Polat'a, 7 yaşındayken Adana'da götürüldüğü hastanede, genetik 'Fanconi Aplastik Anemi' hastalığı teşhisi konuldu. Yaklaşık 5 yıl Adana'da tedavi gören Polat'ın, 2 yıl önce kontrol için geldiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde böbreklerinin de iflas ettiği belirlendi. Polat'ın anemi tedavisi devam ederken yapılan son testlerinde böbreklerinin yüzde 10 kapasiteyle çalıştığı, diyaliz ya da böbrek nakli yapılması gerektiği söylendi. Evladının diyalize girmesine izin vermeyen Safiye Polat (38), verici olmak istediğini söyledi. Yapılan tetkiklerde annenin verici olmasında sakınca olmadığı tespit edildi ve 28 Eylül günü Safiye Polat'ın bir böbreği, Bünyamin Polat'a nakledildi. Annesinin bağışladığı böbrekle hayata tutunan Bünyamin Polat şimdi ise ilik nakli olacağı günü bekliyor.

İLİK NAKLİ İÇİN 3 DONÖR HAZIR

Baba Cemalettin Polat (44), eşinin ve oğlunun sağlık durumları şu an çok iyi olduğunu belirterek, "Kısmet olursa iyileşme sürecinin sonunda oğluma ilik nakli de yapılacak. Bu doktorların kararı ile gerçekleşecek, 3 vericimiz hazır. Onların bağışlayacağı ilikle oğlum hayata bağlanacak. Daha önce böbrek, ardından ilik nakli olan hasta yok. İnşallah gerçekleşirse Türkiye'de ve dünyada ilk olacak" dedi.

'GEREKİRSE YİNE VERİRİM'

Oğlu Bünyamin'e bir böbreğini verdiği için çok mutlu ve sevinçli olduğunu söyleyen Safiye Polat, "Gerekirse yine veririm. Oğlum inşallah iyileşsin, o bana yeter. Karar verirken de hiç düşünmedim. Oğlumun böbreklerinin bittiğini öğrenince hemen verici olmak istediğimi bildirdim. Sevinçliyim inşallah oğlum sağlığına kavuşur" dedi.

EVDE EĞİTİM ALIYOR

Annesinin bağışladığı böbrekle hayata tutunan Bünyamin Polat, yeni bir böbreği olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "7'nci sınıf öğrencisiyim. Evde eğitim alıyorum. Nakilden sonra öğretmenim eve geleceğini de öğrendim" dedi.

Anne ve oğlunun sağlık durumunun çok iyi olduğunu, annesinin taburcu olduğunu, oğlunun ise taburcu hazırlığında olduğunu söyleyen Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, bu naklin özellikli bir böbrek nakli olduğunu, Türkiye'de anemi hastalığı olup da böbrek nakli olan ilk hasta olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Aydınlı, "Hastamızın takiplerini yapıp hazır olduğuna karar verdiğimizde ilik nakli de olacak" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Koyun ise hastada iki farklı hastalık bulunduğunu belirterek, "İki böbreği de çalışmadığı için ilik ve böbrek nakli yapılması gerekiyordu. Öncelikle böbrek nakli yapılmasına karar verdik. Hastamıza annesinden alınan böbrek başarıyla nakledildi. İlerleyen dönemde kemik iliği nakli planlanıyor. Fanconi Aplastik Anemisi olup, hem kemik iliği hem de böbrek nakli yapılmış olan dünya literatüründe çok hasta yok. Bizim ülkemizde de ilk hasta olma özelliğine sahip. Şartlar uygun olduğunda hastamıza ilik bağışında bulunmak isteyen üç donörden en uygun olanı belirlenip ilik nakli de yapılacak" dedi.



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