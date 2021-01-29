Bu Ürünlerin Satışları Rekor Kırıyor! Herkes Faydası Var Sanıyor Bakın Uzmanlar Ne Diyor

Koronavirüsü sebebi ile hayatımızda bir çok değişiklik oldu. Evlerimize kapanmak, sosyal hayatımızdan uzaklaşmak, sevdiklerimize yaklaşmamak zorunda kaldık. Ve şimdiye dek göz ardı ettiğimiz birçok şeyi yeniden öğrenmemiz gerekti. Hijyen kurallarını ve dezenfekte durumda olmayı, bulaşıcı olabilecek olan dış tehditlere karşı kendimizi korumanın sorumluluğunu almayı öğrendik. Ve bu salgın süreci bize sağlığımızın ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu hatırlatma konusunda da oldukça başarılı oldu.

Yalnız ne yazık ki her zaman olduğu gibi abartmayı ve paranoyayı yüksek dozlarda yaşamayı bir ihtiyaç olarak görenler var aramızda. Toplanan verilere göre çoklu vitamin içeren takviyelere, çinko haplarına ve bağışıklığı destekleyici diğer gıda takviyelerine olan talep oldukça artmış durumda. Bu tip ürünlerin ihtiyacın dışında ve tavsiye edilen dozun üzerinde kullanımı vücudun ihtiyaç duyduğu seviyenin çok üzerinde olması durumunda zehirleyici yan etkilere sebep olabilir.

Vatandaşlarımızın bağışıklığını güçlendirmek ve koronavirüse yakalanma ihtimallerini düşürmek, yakalansalar bile kurtulma şanslarını arttırmak adına denemedikleri yol kalmıyor. Bitkisel takviyeler ve çay karışımlarından medet ummak bir yana vatandaşlar yiyecekleri besinler ile vitamin ve mineral ihtiyaçlarını günlük diyetlerinde karşılamak yerine gıda takviyelerine başvurup ihtiyaç duyduklarının çok üstünde bir seviyede besin değerlerine ulaşıyorlar. Bu tip ürünlerin doktor gözetiminde kullanılması gerekiyor lakin vatandaşlar bu durumu pek umursamıyor gibi görünüyor.

Kan Değerleri Normal İse Dengeli Beslenme Yeterli Olur

Uzmanlar, kimi kişilerin beslenmelerindeki düzensizlik ve bozukluk ya da vegan, vejetaryen olmak gibi yaşayış tercihleri nedeniyle bazı vitamin ve mineralleri besinlerden karşılayamadıklarını, bu nedenle takviye kullanmaları gerekebileceğini, bir doktora danışmadan kendi başına verilen kararlar veya kulaktan dolma tavsiyeler ile bu tip ürünlerin kullanımına başvurulmaması gerektiğini belirtiyorlar. Bu tip gıda takviyesi ürünler çoğunlukla tablet ve toz formlarda olurlar. Lakin raf ömrü ve form değişikliği gibi çeşitli sebepler ile bu ürünler doğadan elde edilse bile çeşitli kimyevi işlemler görürler. Tavsiye edilen dozda ve uzmana danışılmadan kullanımda kişiyi zehirleyebilecek yan etkiler gösterebilirler. Bu ürünler kronik hastalıkları olan kişilerde veya düzenli ilaç kullanan kişilerde probleme yol açacak tepkimeler yaratabilir. Gıda takviyesi kullanmadan önce bir doktora danışmak yapılacak en doğru şeydir. Bu ürünleri vücudunuza daha fazla almanız sizi daha bağışıklığı güçlü yapmayacaktır. Tavsiye edilen dozu aşarsanız var olan bağışıklığınızı da zehirlenme sebebi ile zayıflatabilirsiniz. Yüksek miktarda C vitamini tüketimi ile böbrek taşı oluşmasına sebep olabilirsiniz. D vitaminini fazla alarak karaciğerinizde sorunlar oluşmasına neden olabilirsiniz. Gıda takviyesi kullanırken dikkatli olun ve bir uzmana danışın.