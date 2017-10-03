Bu Ben Değilim Bu Depersonalizasyon

Ergenlik dönemi ve sonrasında ortaya çıkan bu hastalıkta kişi, fiziksel özelliklerinin değiştiğini ve duygularına yabancılaştığını savunur. Yoğun depresyon durumlarından dolayı, zannedilenden daha fazla kişi bu durumdan muzdariptir.

TDepersonalizasyon; kişinin kendini bedeninden, duygu ve düşüncelerinden koptuğu zamanları ifade eden ruhsal bir hastalıktırecrübeler, inişler-çıkışlar sonucunda ara ara insanın hislerinde kopukluklar olabilir. Bazen bir olaya karşı ne hissedeceğini şaşırabilir. Fakat depersonalizasyon, farklı tepkimelerle kendini gösterir. Kişi, kendini bedeninin dışında hisseder ve bedeninin başka birine ait olduğu düşüncesine kapılarak bir rüyadaymış gibi hayatını izler. Anksiyete durumlarında kendini belli eden bu hastalıkta, anksiyete daha da artış gösterir.

Depersonalizasyon, aslında kişinin kendini savunma mekanizmasıdır. Yaşanılan anksiyete ve depresyon nedeniyle kişi yorgun ve bitkin düşer. Bir zaman sonra bir gard edinmeye başlar. Bu gard içinde, dünyadan izole edilmişçesine yalnızlık hissini barındırır. Yaşanan bu durum bireyi rahatlatacağı yerde kişiyi kendi akıl sağlığını sorgulamasına kadar götürür. Bazılarında bu hissiyat kısa süreli olurken kimilerinde uzun yıllarca görülebilmektedir. Bu his aniden gelir ve aniden gitmeyebilir. Herkes hayatının bir döneminde depersonalizasyon yaşar fakat genellikle bu bir dakikanın altında sürer. Aynaya baktığınız zaman ya da başka yerlerde kendini alışık olmadığı bir halde görür. ‘’ Kendimi artık ben hissetmiyorum’’ derken bulabilir ve kısa süreli karakterinin dışına çıktığını hissedebilir. Fakat bu uzun sürdüğü taktirde problem oluşturur.

Düzenli olarak yapılan meditasyonlar da depersonalizasyonu tetikler niteliktedir. Depersonalizasyon terapi ve ilaçlarla tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar