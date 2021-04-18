Brezilya'dan Uyarı! Hamilelik Planlarınızı Erteleyin

Dünya koronavirüsten kurtulamamışken ve henüz tam çaresi bulunamamışken yeni bir varyasyon ile karşı karşıya kaldı. Brezilya'da vaka sayıları azalmadan sürekli artıyor ve Brezilya’da mutasyon kâbusu giderek büyüyor. Yetkililer ‘ Hamilelik planlarınızı erteleyin’ çağrısını yapıyorlar.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonu olan P1 varyantının hamilelerde daha agresif izlediği açıklandı. Brezilya Sağlık Bakanlığı bu kapsamda çiftlere hamilelik daha sonrasına erteleyin çağrısı yaptı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Raphael Parente, dün düzenlediği basın toplantısında P1 varyantının hamilelere karşı daha agresif ve tehlikeli olduğunu belirterek çiftlerin hamilelik planlarını ertelemesi tavsiyesinde bulundu.

Parente, "Mümkünse hamileliği biraz daha iyi bir zamana kadar erteleyin. Uzmanların klinik deneyimleri, bu yeni varyantın hamile kadınlarda daha agresif olduğunu gösteriyor" dedi.

Gençler Daha Çok Etkileniyor

Amazon şehri Manaus'ta ortaya çıkan P1 varyantı, Brezilya'da can kayıplarında ve vaka sayılarında artışa neden oldu. Bilim insanları, ülkenin ölü sayısını 350 binin üzerine çıkaran enfeksiyon dalgasının arkasındaki ana faktörün P1 varyantı olduğuna inanıyor.

Brezilya'da aktif olan salgın genç yaş grubundaki insanları etkiliyor ve hastaneler tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayı için, hastaların yarısından fazlasının 40 yaşında ya da daha genç yaşlarda olduğu öğrenildi.

Brezilya'da yayılan ölümcül koronavirüs vakalarının arkasındaki P1 varyantının, antikorlardan daha iyi kaçmasını sağlayacak şekilde mutasyona uğradığı açıklandı.

Bu virüsün, orijinal koronavirüsten 2.5 kat daha hızlı bulaştığı biliniyor.

Hamilelik Planlarınızı Erteleyin

Brezilya Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonu olan P1 varyantının hamilelerde daha agresif izlediği açıklandı. Brezilya Sağlık Bakanlığı bu kapsamda çiftlere hamilelik daha sonrasına erteleyin çağrısı yaptı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilisi olan Raphael Parente, geçtiğimiz gün düzenlenen basın toplantısında P1 varyantının hamilelere karşı daha agresif ve tehlikeli olduğunu belirterek çiftlerin hamilelik planlarını ertelemesi tavsiyesinde bulundu.