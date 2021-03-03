Brezilya'daki P1 varyantı: En tehlikeli mutasyon!

Aşılanmanın başlamasına rağmen İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüs varyantları korkutuyor. Güney Afrika'daki mutasyonun Astra/Zeneca aşısının etkinliğini düşürdüğünün açıklanmasının ardından uzmanlardan birçok açıklama geldi. Daha tehlikeli mutasyonların ortaya çıkması halinde koronavirüs aşılarının etkisini kaybedebileceğini aktaran uzmanlar, aşılarda bazı değişikliklere gidilebileceğini belirtiyor.

Mutasyonun bulaşma yetenekleri yüksek!

Ortaya çıkan en tehlikeli koronavirüs varyantının Brezilya'da ortaya çıkan P1 mutasyonu olduğu kaydedildi. Brezilya'da uygulanan Sinovac aşısının etkisinin ülkedeki mutasyon nedeniyle zayıflayabileceğini aktaran uzmanlar, mutasyonun "bulaşma yeteneklerinin" yüksek olduğunu ifade ediyor. Virüsün ülkedeki Amazo eyaletinde oldukça yaygın olduğu belirtiliyor. Normalde koronavirüsü atlatan kişilerin 6 ila 8 ay boyunca virüse bağışık hale geldiğini aktaran uzmanlar P1 mutasyonu nedeniyle bu kişilerin yeniden hasta olabileceği uyarısında bulunuyor.

Ülkedeki Amazon eyaletinin Manaus kentinde önceki yıl nüfusun yüzde 76'sı koronavirüsü atlatmış ve virüse karşı bağışıklı hale gelmişti. Ülkede yayılan mutasyon sebebiyle özellikle son iki haftada kentteki vaka sayıları fırladı. Mutasyonun da etkisiyle Manaus kentinde son iki haftada 5 bin kişi hayatını kaybetti. Brezilya'daki P1 mutasyonu sebebiyle endişelenme gerektiğini aktaran epidemiyolog olan William Hanage, sürü bağışıklığının koruyucu etkisinin ortadan kalktğını ifade etti. Kentte geçen yıl Nisan ayında tespit edilenden çok daha fazla vakaya rastlandığı, mutasyonun yıkıcı etkilerinin reddedilemecek kadar çok olduğu kaydedildi.

P1 mutasyonu neden en tehlikeli koronavirüs varyantı?

İngiltere'de ortaya çıkan B117 mutasyonunun nasıl ortaya çıktığına yönelik araştrıma yapan bilim insanları Brezilya'daki tehlikeli mutasyonla karşılaştılar. B117 mutasyonunun ortaya çıkış koşullarına dair genom dizileme çalışması yürüten doktor Faria ve meslektaşları, Manaus kentinde çok daha tehlikeli olan P1 varyantıyla karşılaştılar. Normal şartlarda virüsü atlattıktan sonra hastalar, yaklaşık 6-8 ay virüse bağışıklı hale geliyor. Fakat P1 mutasyonunda yer alan bir özellik sayesinde vücudun ürettiği antikorlar virüse tutunmakta zorlanıyor. Dolayısıyla da virüsü atlattıktan sonra oluşan bağışıklık, P1 mutasyonuyla birlikte zayıflayarak vücudu virüse karşı savunmasız hale getiriyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 12:23