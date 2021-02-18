Boyun Tutulması Nasıl Geçer? Boyun Tutulmasına Ne İyi Gelir?

Boyun Tutulmasının Sebepleri Nelerdir?

Boynumuzdaki kas kütlesinin çeşitli nedenlerle hareketlerinin sınırlanması sonucu boyun tutulması meydana gelir. Bu sebepler uzun süre hareketsiz kalma, boynun uzun süre soğukta kalması ya da boynun üzün süre hareketli bir şekilde kullanılmasıdır. Ayrıca sert yüzeylerde uyumak, yanlış yastık kullanımı ve ani hareketler de boyun tutulmasını tetikleyebilir. Çoğu zaman birden ortaya çıkan bu ağrılar yaşam kalitesini oldukça düşürür. Başınızı oynatırken zorluk çeker ve günlük hayatta yapmanız gereken bir sürü işi yapamazsınız.

Boyun Tutulması Nasıl Geçer?

Öncelikle hızlıca boynunuzu ısıtmalısınız. Soğuk ortamlar ağrınızı tetikleyecek ve dayanılmaz bir hale getirecektir. Sıcak su torbası koyarak ya da sıcak havlularla boynunuzu sararak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Cilt sağlığınız için aşırı sıcak maddelerin boynunuza direk temas etmesine izin vermemelisiniz.

Diğer bir yöntem de boyun egzersizleri. Mutlaka bir uzmana danışarak belirleyeceğiniz egzersiz şeklini boyun ağrınız sırasında yapabilir ve hareket alanını genişleterek tutulmayı ortadan kaldırabilirsiniz. Fakat dediğimiz gibi mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Rastgele ve bilinçsiz yapılan hareketler ağrınızın daha kötü olmasını tetikleyebilir.

Kas gevşetici kremler de ağrıyı azaltıp tutulmayı gidermek için etkili yöntemlerden biridir. Eczaneye danışarak alacağınız doğru kas gevşetici krem ağrınızı kısa sürede dindirebilir. Özellikle krem uygulamasından sonra koyacağınız sıcak havluyla hızlıca iyileşmeyi sağlayabilirsiniz.

Etkili yöntemlerden biri de ağrı kesici kullanımıdır. Bu tarz ilaçları kullanarak da tutulmaları ve ağrıları hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Alerjik reaksiyonlara dikkat etmeli, ağrı kesici seçiminizi doktorunuza danışarak yapmalısınız.

Ayrıca uzman kişilerce yapılan masajlar da ağrıyı geçirmek ve tutulmaları rahatlatmak için birebirdir. Uygun kremlerle yapılan yatıştırıcı masajlar o bölgedeki kas kütlesinin yumuşamasını sağlar. Fakat burada da uzman kişilerce yapılmasına dikkat etmelisiniz. Unutmayın ki bu hassas bölgeye yapılan en ufak bir yanlış hareket oldukça kötü sonuçlar doğurabilir.



