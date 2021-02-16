Böbrek Taşı Nedir? Neden Oluşur? Tedavisi Nedir?

Bu ve bunun gibi merak edilen pek çok konunun devamı yazımızda…

Böbrek Taşı Nedir?

Böbrekler vücut metabolizmasındaki atıkların atılması görevindedir. Atıkların süzülmesi esnasında tüketilen mineral ve tuzlar böbreklerde birikintiye sebep olabilirler. Böbrek taşı hastalığı bazı bünyelerde tek böbrekte gözlenebileceği gibi bazılarında çift böbrekte de gözlenebilmektedir. Renal lithiasis veya nefrolitiyazis da denilen böbrek taşları bazı durumlarda uzun yıllar herhangi bir semptom göstermezken kimi zamanda idrar yoluna düşerek şiddetli ağrılara sebebiyet vermektedirler.

Böbrek Taşı Neden Oluşur?

Oluşmasında birçok faktörün rol oynadığı bu hastalığın neden oluştuğu tam olarak anlaşılamamıştır. Ama riskleri arttıran birden fazla etken olduğu bilinmektedir. Bunlar şöyledir;

• Kronik idrar yolu enfeksiyonu

• Böbreklerde oluşan başka hastalıkların bulunması

• Kronik boşaltım sistemi sorunları

• Obezite

• Beslenme bozuklukları (örneğin, yüksek hayvansal protein içerikli beslenme, sodyum içerikli tüketiminin yüksek olması)

• İdrarda kristal madde fazlalığı (örneğin, kalsiyum, oksalat ve ürik asit gibi)

• Yetersiz sıvı alımı

• Ailede böbrek taşı öyküsü olması gibi genetik faktörler

• Uzun süreler boyunca D vitamini ve kalsiyum ilaçları kullanmak

Yapılan incelemeler ve tespitler neticesinde böbrek taşı tanısı konulan hastaya uygulanacak tedavide belirleyici en önemli unsur taşın büyüklüğü ve böbrek içerisinde konumlanma şeklidir. Diğer bir faktörde hastanın yaşadığı ağrı şiddeti, böbrek taşının hastanın böbreğinde yapısal ve fonsiyonel herhangi bir hasara neden olup olmadığıdır. Bu faktörlere bağlı olarak uygulanabilecek tedavi şekilleri şu şekildedir:

• Su Tüketimi Tedavisi: Oluşan böbrek taşının düşürülmesinde ki en basit ve kolay tedavi bolca su tüketimidir. Günde tüketilecek 2-3 litrelik miktarlarda ki su üriner sistemin arınmasına yardımcı olabilecek bir yöntemdir. İdrar renginin koyu sarı-kahverengi renginden berrak renge ulaşması için bolca su tüketilmesi gerekmektedir. Hasta bu şekilde çok büyük sayılmayacak böbrek taşını vücuttan uzaklaştırabilmektedir.

• İlaç Tedavisi: Oluşan böbrek taşlarının yerleştiği konumdan daha rahat dışarıya atılması için oradaki kasları gevşeten ilaçlar kullanılmaktadır. Bu yöntemle böbrek taşları ağrısız ve daha hızlı bir şekilde düşürülebilir.

• Ses dalgaları sayesinde böbrek taşının kırılması (SWL): Böbrek taşının kırılması suretiyle uygulanan şok dalga tedavisi etkili bir tedavi yöntemidir. Bu şekilde kırılan böbrek taşı parçalanarak idrar yolu ile atılımı sağlanabilir. Kırılma işlemi yaklaşık 40-45 dakika kadar sürmektedir. Bu süre taşın büyüklüğüne ve konumuna göre değişebilir. Bazı hastalarda bu işlem ağrılı geçebileceği için hafif anestezi uygulaması yapılabilir. Genellikle 2-2.5 cm’den küçük böbrek taşları için etkinliği kanıtlanmıştır.

• Üreteroskopi (Retrogard İntrarenal Cerrahi-RİRC): Lazer aracılığı ile taşın kırılması tekniğidir. İdrar yolu uç kısımına girerek, mesane ve üreter sistemden geçirilip böbreğe ulaşım sağlanır. Bu sistemle taşın bütün olarak çıkartılabilmesi mümkündür. Eğer taş direk çıkartılamayacak büyüklükte ise holmium lazer tekniği kullanılarak önce parçalanıp daha sonra küçük parçaların uzaklaştırılması yöntemi uygulanır. Bu uygulama genel anestezi altında gerçekleştirilir. Ayrıca herhangi bir cerrahi kesi yapılmadığı için hastanın normal hayatına dönmesi kısa sürelerde gerçekleşebilmektedir.

• Açık Böbrek Taşı Ameliyatı: Bu teknik en düşük ihtimalle tercih edilendir. Günümüzde çok fazla uygulanmamaktadır. Böbrekteki genetik anomali olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Cerrahi kesi açılarak taşın bulunduğu bölgeden uzaklaştırılması şeklindedir.

