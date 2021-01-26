BM: Koronavirüs aşısına eşit şekilde erişilemezse ölümler artabilir!

BM (Birleşmiş Milletler) Genel Sekreteri Guterres, tüm ülkelerin koronavirüs aşısına hızlıca erişebilmesiyle global ekonominin canlılık kazanabileceğini ifade etti. Guterres, gelişmiş ülkelerin yalnızca kendi vatandaşlarına koronavirüs aşısı uygulamaları ve gelişmekte olan ülkeleri göz ardı etmeleri halinde hiçbir şekilde güvende olamayacaklarına dikkat çekti.

"Mutasyon riski var"

Mutasyonun koronavirüsü daha ölümcül ve bulaşıcı bir duruma getirebileceğini ve şu ana kadar geliştirilen aşıları da işlevsiz kılabileceğini belirten Guterres, koronavirüs aşılarının tedarikinin ve bu aşıların dağıtımının hiçbir şekilde eşit sağlanmadığını ifade etti. Guterres, dünya genelinde koronavirüs aşılarına yönelik üretim kapasitesinin artırılmasının şart olduğunu söyledi.

Ülkelerin koronavirüs aşılarına eşit biçimde erişebilmeleri için Covax adında bir plan hazırlanmıştı.

Bazı ülkelerde koronavirüse karşı toplu aşılama süreci başladı. Sağlık yetkilileri ise herkesin bu savaşı kazanması gerektiğini yani hem zengin ülkelerin hem de yoksul ülkelerin aşıya adil bir biçimde erişebilmeleri gerektiğini söylüyorlar. Bu amaç doğrultusunda Covax isimli bir plan oluşturuldu. 2020 senesinde zengin ülkelerin koronavirüs aşılarını stoklayacaklarına dair endişeler üzerine Covax kuruldu. Söz konusu girişim, gelir seviyesine bakılmaksızın bütün ülkelerin aşılara eşit şekilde erişebilmelerini hedefliyor. Söz konusu küresel girişimin önderliğini ise DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ile iki tane aşı savunma grubun üstleniyor. Bağışlar, bu girişime mensup olan 180'i aşkın ülke için koronavirüs aşısının üretilmesi, alınması ve dağıtılması için kullanılıyor.

Covax niye önem arz ediyor?

Bilindiği üzere koronavirüs dünya genelinde geçim kaynaklarını ortadan kaldırdı. Birçok ülkede ekonomik faaliyetler tümüyle durma noktasına geldi. Pandemi dünya genelinde şu ana kadar 2 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Koronavirüs hala yayılmaya devam ederken, dünya nüfusunun büyük bir bölümüne aşı yapılana kadar eski düzene geri dönmek mümkün olmayacak. Sağlık yetkilileri, aşıların elbette önemli olduğunu ama koronavirüsü bitirebilmek için aşıların eşit biçimde dağıtılması gerektiğini belirtiyor. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), koronavirüsün hem sağlığa hem de ekonomiye yönelik etkilerini ortadan kaldırabilmek için aşıların adil şekilde dağıtılmasının şart olduğunu savunuyor.

2 milyar dozdan fazlasını dağıtmayı hedefliyor

Şimdiye dek tek bir doz aşının dağıtımını gerçekleştiremeyen Covax, söz konusu aşıları Şubat ayında dağıtmaya başlamayı planlıyor. Aşıların büyük bölümünün orta gelirli ve düşük gelirli ülkelere dağıtılması hedefleniyor. Covax, 2021 senesinin bitimine kadar 2 milyar dozu aşkın aşıyı dağıtmayı amaçlıyor. Söz konusu aşıların 1,3 milyar dozu, Covax planına dâhil olan 92 ülkeye verilecek. Sağlık personelinin yanı sıra yaşlı insanlar ve risk grubunda bulunan kişilere öncelik verilecek. Söz konusu plan dâhilinde şimdiye dek 2,4 milyar dolar elde edildi. Fakat 2021 senesine yönelik aşılama hedefine ulaşabilmek için 4,6 milyar dolar daha bağış yapılması şart.