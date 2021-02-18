BM'den kritik uyarı: 130 ülkede hala koronavirüs aşısı yok!

Dünya genelinde koronavirüs aşısı krizi yaşanıyor. Bazı ülkeler kısıtlı sayıda koronavirüs aşısı alırken, bazı ülkelere tek bir doz aşı bile teslim edilmedi. Konuya ilişkin açıklama yapan BM (Birleşmiş Milletler) Genel Sekreteri Guterres, 10 ülke tarafından bütün aşıların yüzde 75'inin alındığını söyledi. Guterres, hala 130 ülkede koronavirüs aşısının bulunmadığını dile getirdi.

"Herkese aşı yapılmalı"

Bunun son derece adaletsiz bir durum olduğuna dikkat çeken Guterres, aşıda eşitsizliğin çözüme kavuşturulması ve herkese koronavirüs aşısı uygulanması için çağrı yaptı. Guterres, aşıların adaletli ve eşit şekilde dağıtılmasının uluslararası toplum için ciddi bir sınav olduğuna dikkat çekerek, araştırmacılar, üreticiler ve yatırımcılar tarafından global bir aşılama programının uygulanmasını önerdi.

Gelişmiş ülkelerde bile sıkıntı var

Dünya genelinde şu ana kadar 110 milyondan fazla insan koronavirüse yakalandı. Dünya genelinde şimdiye dek koronavirüs kaynaklı en az 2,4 milyon can kaybı gerçekleşti. Koronavirüs aşılarını üreten firmalar daha fazla kapasiteye sahip olmak için çalışıyor. Fakat şu anda gelişmiş ülkelerde bile aşı bakımından ciddi sorun yaşanıyor.

COVAX amacına ulaşamadı

Yoksul ülkelerin adaletli ve eşit şekilde koronavirüs aşılarını tedarik edebilmeleri için DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından hayata geçirilen COVAX hala amacına ulaşamadı. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), COVAX için bu sene 5 milyar dolara gereksinim olduğunu ifade ediyor.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanı Blinken, koronavirüs aşılarının üretimine ve dağıtımına ilişkin kapasitenin genişletilmesi ve yoksul ülkelere yönelik aşı tedarikinin sağlanabilmesi için Biden yönetimi tarafından yoğun bir çaba harcanacağını dile getirdi. Biden, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) DSÖ'ye (Dünya Sağlık Örgütü) dönmesine yönelik karar vermişti. Söz konusu ülke, DSÖ'ye (Dünya Sağlık Örgütü) bu ayın bitimine dek 200 trilyon dolarlık ödeme gerçekleştirecek.

"Aşı milliyetçiliğine son verilmeli"

Çin Dışişleri Bakanı Wang, aşı milliyetçiliğine son verilmesi için çağrıda bulundu. Koronavirüs aşılarının eşit ve adaletli bir şekilde dağıtılması gerektiğini belirten Wang, hem gelişmekte olan ülkelerin hem de çatışmaların devam ettiği ülkelerin söz konusu aşılara daha ucuz bir şekilde ulaşabilmeleri gerektiğini söyledi. Wang, COVAX programına Çin tarafından ilk olarak 10 milyon doz aşı gönderileceğini ifade etti. Güney Sudan, Irak, Somali ve Filistin dâhil 53 ülkeye Çin tarafından önceden aşı gönderilmişti. 22 ülkeye koronavirüs aşısı sattıklarını belirten Wang, 10'u aşkın ülkeyle birlikte de koronavirüse ilişkin çalışmalar gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

"Aşı stoklanması yüzünden global sağlık güvenliği sağlanamayacak"

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, koronavirüs aşılarının stoklanması yüzünden global sağlık güvenliğini tesis etme amacına ulaşılamayacağını söyledi. Hindistan'da iki tane koronavirüs aşısı için acil kullanım onayı verildiğini kaydeden Jaishankar, 30 farklı koronavirüs aşısına yönelik faaliyetlerin sürdüğünü belirtti. Jaishankar, 90 bin BM (Birleşmiş Milletler) Barış Gücü personeline 200 bin doz koronavirüs aşısının bağışlanacağını söyledi.

"2023'e kadar aşı alamayacaklar"

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, COVAX programında ilerleme kaydedilmesi ve aşı stokçuluğunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti. Ebrard, yoksul ülkelerin bu şekilde 2023 senesinin ortalarına kadar koronavirüs aşısına erişemeyeceğini belirterek, söz konusu ülkelere öncelik tanınmasının şart olduğunu kaydetti.