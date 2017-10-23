Bir Panik Bozukluk Çeşidi Olarak Agorafobi

Endişe yoğunluğu yaşatan agorafobi açık alan, cadde, alışveriş merkezleri, tiyatro, sinema, asansör, uçak, basık odalar, tünel gibi alanlarda kişinin kendini yalnız hissetmesine ve kaçma duygusunun pekişmesine neden olmaktadır. Kişinin kalabalık yerlerden kendini uzaklaştırma ve hatta yaşamını sürdürdüğü evden çıkamama boyutuna gelebildiği görülmektedir.

Agorafobi Panik Bozukluğu Nedenleri

Agorafobi nedenleri; genetik, biyolojik ve psikososyal nedenler olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Kişinin sinir sistemindeki bağlantılarda sorun oluşması biyolojik, ailede agorafobi belirtileri taşıyan kişilerin olması genetik, küçük yaşta yaşanan ebeveyn kayıpları psikososyal etmenlerin başında gelmektedir.

Belirtileri

Agorafobide on dakikada içerisinde yükselen büyük korku ve panik durumu vardır. Paniğin yaşandığı anlarda vücutta yüksek çaplı çarpıntı, terleme, mide bulantısı, vücutta uyuşukluk hissi, temelinde ölüm korkusu, üşüme, sersemlik hissi ve baş dönmesi tepkiler oluşmaktadır.

Tedavi

Kadınlarda daha fazla görülen agorafobi, genellikle stresin somutlaşmasıyla kendini göstermektedir. Agorafobi tanısı bulunan kişi için çeşitli antidepresant ilaç tedavisinin yanı sıra psikolojik olarak Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemi uygulanmaktadır. Sadece ilaç kullanımı olduğu taktirde hastalığın kendini tekrarladığı görülmüştür. Bu nedenle bilişsel davranışçı yöntemler daha kalıcı çözümler sunmaktadır.

Psk ve Uzm Aile Danışmanı

Serap Ağalar