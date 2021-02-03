Bir Haftada 7 Kilo Verebilirsiniz! Su Diyeti Nedir, Nasıl Tutulur? Su Diyetinde Ne Yenir?

Son zamanlarda pek çok ünlü ismin su diyeti yaparak kısa zamanda çok fazla kilo verdiğini açıklaması ile birlikte vatandaşlar su diyeti nasıl yapılır neler yenir su diyeti nedir gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı.

SU DİYETİ ZARARLI MI?

Kısa sürede fazla kilo kaybetmek isteyen kişilerin sıkça yaptığı diyetlerden birisi olan su diyeti bazı uzmanlar tarafından zararlı bulunurken bazıları da vücuda iyi geldiğini söylüyor.

Gün içinde bol miktarda su ve sıvı içerek zayıflama temeline dayanan su diyeti, zayıflamak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Pek çok diyet programında önemli bir yere sahip olan su, su diyetinin temel besinlerinden biridir. Günlük hayatta çoğumuz su içmeyi ihmal ederiz ancak suyun vücudumuza faydası saymakla bitmez. Su diyeti sayesinde vücut yeterli miktarda su alıyor ve böbreklerin daha fazla çalışmasına sebep oluyor. Böbrekler çalıştıkça vücuttaki toksinler kolayca atılıyor böyle kolay bir şekilde zayıflaya biliyorsunuz. Ancak bu diyeti hamile kadınlar, emziren anneler, kalp ve şeker hastalığına sahip olan kişilerin yapmaması şiddetle önerilmektedir.

SU DİYETİNDE NELER YENİR?

Sizler için su diyeti yapan bir kişinin neler yiyebileceği ile ilgili örnek bir beslenme planı oluşturduk.

Su diyeti yapan bir kişinin sabah bir bardak ılık limonlu su ve bir bardak portakal ve greyfurt suyu karışımı ile güne başlaması önerilmektedir. Bunlar ardından 2 dilim taze ananas, 6 adet çilek ve 2 kaşık yulaf ezmesi yenilebilir.

Ara önde ise bir bardak ıhlamur, melisa ve papatya yaprağı çayı, bir bardak ılık su ve bir çay kaşığı zencefil tozu atılmış olan 1 adet çay içilebilir

Öğleden sonraki öğünde ise 2 bardak su ve 2 kase sebze çorbası birlikte içilebilir bunun yanı sıra bol miktarda yeşil sebze içeren salatalar tercih edilebilir.

Ara öğün olarak 3 farklı seçenek sunulmaktadır. 2 dilim ananas, bir elma, bir bardak zencefil tozu çayı tüketilebilir ya da bir dilim tam buğday ekmeği 1 dilim peynir, domates, salatalık ve maydanoz ile bir bardak papatya çayı birlikte içilebilir.

Akşamları ise öncelikle 2 bardak su ve sonrasında 2 kase sebze çorbası yanına da bir porsiyon sebze haşlama ve bir kutu probiyotik yoğurt yenilebilir. Günün son ara öğününde ise 2 dilim ananas 20-25 adet siyah çekirdekli üzüm ve 4 taze kayısı yiyecek olarak tüketilir. Günün kapanışı ise 2 bardak ılık limonlu su içerek yapılabilir.