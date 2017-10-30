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Bir Depresyon Başlangıcı Olarak Mani

Mani; neşe göstermesi ve taşkınlık yapması halidir. Ataklarla seyir alan, bu ataklar sırasında da iyileşme dönemi barındıran ruhsal bir hastalıktır.

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:53
Bir Depresyon Başlangıcı Olarak Mani

Mani döneminin belirtileri; kişinin aşırı enerjisi ile kendini gösterebilmektedir. Kişi asla yorulmaz ve her şeyi başarabileceğini düşünür. İçine sığmayan enerji bir şekilde taşkınlık yapmaktadır. Kişi de aşırı aktivite isteği vardır.

Hesapsızca yapıla harcamalar, ve hızlı bir şekilde araba kullanma faaliyeti de maninin belirtileri arasındadır. Kişi engel tanımaz ve akıl almaz konuşmalar yapabilmektedir. Bulunduğu ortamda kimin olup olmadığı onun içi önemli değildir.  Aşırı güven duygusu olan kişi kendini seçilmiş biri olarak da görmeye başlayabilmektedir. Bir lider, peygamber olarak kendini ilan edebilen kişi özel olduğunu düşünmektedir.

Manini sonu depresyonun başlangıcı olmaktadır. Genetik yatkınlıkların önemi büyüktür. Erken yaşta kendini gösteren mani akrabalardan bu hastalığa sahip bir kişi varsa geçiş yapabilmektedir.

Kişi de birden konudan konuya atlamalar olabilmektedir. Gülerken birden ağlamaya başlayıp ağlarken birden gülebilmektedir. Bu durum da kişide öfke oluşturur. Cinsel dürtülerini zaman zaman kontrol etmekte zorlanabilmektedirler.

Mani ve depresyon ruhsal hastalıkların iki evresi olarak tanımlanmaktadır. Mani bitince depresyon ortaya çıkmaktadır. Bu tepkimelerin birkaçına sahip olan birey en yakınındaki uzmana başvurup tedavi sürecini başlatmalıdır.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap AĞALAR

Son Güncelleme: 30.10.2017 13:57
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