Bipolar Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

Bipolar bozukluğunun belirtilerine göz atalım.
- Uyku ihtiyacında büyük azalma
- Çok para harcamak
- Alkol ve maddeye bağımlılık
- Konstantrasyonda azalma
- Agresif davranışlar
- Yaşamdan zevk alamama
- Umutsuz karamsar olma
- Enerji azlığı
Bipolar bozukluğu aynı zamanda manik olarak tanımlanan bir beyin hastalığıdır. Bu rahatsızlık türünde kişinin duygu durumunda değişimler gerçekleşmektedir. Özellikle kişinin enerjisinde büyük iniş çıkışlar olmaktadır.
Bipolar bozukluğunun belirtilerine göz atalım.