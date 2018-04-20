Bipolar Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

Bipolar bozukluğu aynı zamanda manik olarak tanımlanan bir beyin hastalığıdır. Bu rahatsızlık türünde kişinin duygu durumunda değişimler gerçekleşmektedir. Özellikle kişinin enerjisinde büyük iniş çıkışlar olmaktadır.