BionTech/Pfizer Aşısının 2. Dozu Kimlere Yapılmayacak?

Ülkemizde BionTech aşısının kullanılmaya başlamasından sonra Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından bir kılavuz yayınlandı. Yayınlanan kılavuzda ikinci doz BionTech aşısı ile ilgili önemli bir karar göze çarptı. Bakanlık, aşılama sürecinde 6 saat uyarısında bulundu.

BionTech/Pfizer tarafından geliştirilen korona virüs aşısı, Türkiye’de süregelen aşılama çalışmalarına dahil edilmiş ve ilk dozun uygulanmaya başladığı açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı ise aşının uygulanması hakkında bir kılavuzu yayınladı ve bu kılavuzun önemli bilgiler içerdiğine işaret etti. Bakanlık tarafından yayınlanan kılavuzda ciddi bir alerjik reaksiyon görülen vatandaşlara 2. doz aşının yapılmayacağı öğrenildi.

Dün BionTech ve Pfizer’in mRNA teknolojisi ile geliştirdiği korona virüs aşısının ilk dozlarının ülke genelinde uygulanmaya başladığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı da uygulama sürecine başlanan aşı ile ilgili ülkemize getirilen ve özel koşullarda saklanan 2.8 milyon doz aşının (BNT162b2) uygulanma sürecine ilişkin kılavuzu kamuoyu ile paylaştı. Aşılama sürecinde randevu alımında tercih eden vatandaşlara BionTech aşısının birinci dozunun yapılacağı öğrenildi. BionTech/Prizer aşısının ikinci dozunun ise 4 hafta sonra uygulanacağı ifade edildi.

Aşının enjektörsüz olarak sunulduğu ifade edildi ve aşı flakonlarının darbe ve sert sarsıntılardan korunması gerektiği açıklandı. Aşı hakkında kullanılmadan önce sulandırıldıktan sonra seyreltilmelidir uyarısı yapıldıktan sonra görünümde beklenmeyen bir durum çıkması sonucunda mümkünse bir fotoğraf ile belgelenmeli ve tutanak ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı'na bilgi verilmeli açıklamaları yapıldı.

Bakanlık tarafından yayınlanan kılavuzda ilk dozunun uygulanması ardından ciddi bir reaksiyon ile karşılaşıldığı vakit ikinci doz aşının uygulanmayacağı bilgisi paylaşıldı. Dünya üzerindeki aşılama çalışmalarında Pfizer- BionTech aşısının alerjik reaksiyon geliştirebildiği belirtildi. Henüz tanı konulmamış akut hastalarında, 38 santigrat derece ve üzeri ateşi olan kişilerde ve kronik hastaların akut atakları sırasında aşının ertelenmesi gerektiği hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu.