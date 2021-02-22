Bill Gates'ten 2030 yorumu: Gerçekçi değil!

Microsoft'un kurucusu olan milyarder iş insanı Bill Gates, insanlığın karşılaştığı en büyük sorunun iklim kriiz olduğunu ifade etti. İklim değişimini kontrol altına almanın zorluklarına değinen Gates, yüzyılın sonunda özellikle fakir ülkelerde yaşanacak su ve yiyecek sorunları nedeniyle yüzlerce milyon insanın ölebileceğini dile getirdi. Ünlü iş insanı, sıfır karbon emisyonu amacına ulaşılması ve iklim krizinin etkilerinin bertaraf edilmesi halinde insanlık tarihinin en büyük başarısının elde edilebileceğinin altını çizdi.

İlerde bazı ülkeler yaşanamaz hale gelecek!

Tüm bu iyi niyetli girişimlere rağmen Bill Gates, bazı kesimlerce öne sürülen "2030'a kadar sıfır karbon emisyonu" amacına ulaşmanın imkansız olduğunu dile getirdi. "Fox News Sunday" adlı programda kritik açıklamalarda bulunan Gates, 10 yıl içinde karbon emisyonunu sıfırlamanın gerçekçi bir hedef olmadığını vurguladı. Karbon emisyonu sorununu çözmenin bir hayli zor olacağını ve büyük çaba gerektireceğini aktaran Gates, bu zorlu görevin basitleştirilmemesi gerektiğine işaret etti.

Suriye gibi bazı ülkelerde yaşanan iç savaşın büyük göçlere yol açtığını hatırlatan Bill Gates, iklim değişikliğinden dolayı ekvator bölgesinin yakın zamanda yaşanamaz hale geleceğini ve göçlerin artacağını ifade etti. İklim koşulları nedeniyle bazı ülkelerin yaşanamaz ve tarım yapılamaz hale geleceğini kaydeden ünlü iş insanı, büyük çaplı göçlere hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi.

Pandemi ve okulların açılması

Dünya genelinde iklimlerin çarpıcı biçimde değiştiğini ve bunun artık gözlemlenebilir bir hıza ulaştığını aktaran Gates, önlemleri hayata geçirmek için en iyi zamanın bugün olduğunu dile getirdi. İnsanlığın karşılaştığı e büyük zorluğun ikli değişimi olduğunu aktaran Gates, buna kıyasla koronavirüs pandemisinin kolaylıkla çözülebilecek bir sorun olduğuna değindi. Koronavirüs aşılarının geliştirilmesiyle birlikte salgının sona ereceğine dair bir umut ışığının yandığını ifade eden Gates, aşılama oranlarının yükseldiğini ve okulların bahar aylarında açılmasının yerinde olacağını belirtti. Salgının eninde sonunda biteceğine değinen Gates, koronavirüsün bir kış gribine dönüşeceğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 12:38